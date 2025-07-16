Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.07.2025 с 10:00  до 19:00

Таицкое ТУ

д. Большая Ивановка                   

Кратковременно 2 раза на 40 минут

д. Малая Ивановка

д. Старицы                        

 

17.07.2025 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ

д. Даймище частично

с. Рождествено, частично

д. Грязно

д. Чикино

д. Ляды               