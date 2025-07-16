Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 17 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.07.2025 с 10:00 до 19:00
Таицкое ТУ
д. Большая Ивановка
Кратковременно 2 раза на 40 минут
д. Малая Ивановка
д. Старицы
17.07.2025 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ
д. Даймище частично
с. Рождествено, частично
д. Грязно
д. Чикино
д. Ляды
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.