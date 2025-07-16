Кокошники Елены Мамедовой

В Москве в Национальном центре «Россия» 9 июля прошел Модный показ в рамках V Всероссийского форума многодетных семей «Многодетная Россия». Дизайнеры из разных регионов нашей страны, которые вышли в финал Всероссийского конкурса «Русский стиль», представили коллекции одежды и аксессуаров.

Елена Мамедова победила в номинации «Коллекция аксессуаров». Она покорила жюри и зрителей своей уникальной коллекцией современных кокошников.

- Елена Анатольевна достойно представила Ленинградскую область на федеральном уровне, она стала единственным победителем от нашего региона. Мы невероятно гордимся ей: она не только талантливая мастерица, активный член Сусанинского женсовета, но и многодетная мама 13 детей, – рассказала председатель женсовета Сусанинской территории Ирина Позиненко.