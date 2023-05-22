Начался ремонт дороги к садоводствам под Гатчиной
Под Гатчиной будет отремонтирована дорога Чаща — Кремено, около Луги — Ящера — Дивенская — Кузнецово, под Тосно — подъезд к деревне Захожье. Все работы планируется закончить до октября, но по плану - сделать раньше. Контракты заключены, дорожники приступают к работе. Работы выполняются в рамках совместного финансирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рубрики: Дороги
Область также поможет с ремонтом трех дорог: подъезд к Славянке (1,6 километра) в Кировском районе, въезд в массив «Красницы» в Гатчинском районе и дорога на Пасторское озеро во Всеволожском районе.
фото freepick.com
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