Вниманию зрителей были представлены хореографические и вокальные номера, живая музыка и выставка детских рисунков «Улицы нашего города», которую подготовили воспитанники Районного центра детского творчества (педагоги Я.П. Решетникова, И.В. Гринкевич, Е.В. Климук).

Праздник, посвященный 230-летия исторического микрорайона города Гатчины - Мариенбурга, прошел в рамках реализации социального проекта «Наш дом Мариенбург». Проект был запущен в начале 2023 года под руководством председателя Совета ветеранов Мариенбурга Ларисы Царьковой. Инициатива реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального района. Уже прошел детский турнир по шахматам, кукольные спектакли, исторический экскурс по книге «Мариенбург» краеведа Андрея Бурлакова.

Чтобы праздник Мариенбурга прошел интересно и познавательно, жители микрорайона нашли единомышленников, объединили возможности и провели большую подготовительную работу. Депутат Совета депутатов г. Гатчины Сергей Павлов предоставил площадку и помещение для проведения концерта. Волонтер проекта Елена Изотова изготовила макет баннера. В эффектные исторические костюмы ведущих праздника нарядил театр костюма «Катюша» под руководством Людмилы Ивановой.

Организаторы праздника благодарны всем инициативным землякам – Гатчинской школе №7 и заместителю директора по воспитательной работе Светлане Максимовой за разработку сценария и музыкальное сопровождение, дошкольным группам «Солнечные лучики» и Анне Левандовской за хоровое выступление малышей, детскому саду №9 и музыкальному руководителю Елене Шевелевой за красивый танец, народному коллективу «Академический хор ветеранов войны и труда «Оптимист» Гатчинского Дома культуры под руководством Софьи Левицкой за душевные песни, жителю Мариенбурга Владимиру Кошелеву за теплые воспоминания о школьных годах. Украсили концерт артисты из Веревского Дома культуры Дарья Попова и Даниил Игнатьев, а также лауреаты международных конкурсов Динар Байтемиров и Фатима Мазурова, чья жизнь тесно связана с Мариенбургом.

Кстати, место для проведения праздника – большой двор, окруженный многоэтажками - тоже уже историческое. Здесь в летом 1986 года прошел первый большой праздник микрорайона, о чем писала газета «Гатчинская правда». Программа праздника была масштабной, и помимо большого сборного концерта с духовым оркестром, бальными танцами и цирковыми номерами, включала уличную торговлю, разнообразные выставки и соревнования, спортивный аттракцион «летающий мотоцикл» от клуба ДОСААФ и вечернюю дискотеку.

Проект «Наш дом Мариенбург» продолжается. Сообщество активных и инициативных жителей Мариенбурга занимается популяризацией микрорайона, ищет возможности для его благоустройства. Неравнодушные гатчинцы создают проекты новых туристических маршрутов, проводят самостоятельные мероприятия.

На это лето запланировано открытие городошной площадки, спортивные состязания и выставки талантливых жителей Мариенбурга.

Татьяна Можаева