Школа в квартале «IQ Гатчина» готова на 65%

Сейчас застройщик ведет внутренние отделочные работы в будущей школе, устанавливает наружное ограждении территории и выполняет благоустройство. В конце мая начнется окраска фасадов. Уже закуплено оборудование для столовой, медицинского блока и спортивных залов, к его монтажу планируется приступить в июне.

«Особенностью школы и точкой притяжения для всех учеников станут главная лестница с прозрачным атриумом, которые создают центральное общественное пространство. Здесь все воспитанники встречаются, общаются, начинают и заканчивают свой день. Из атриума открывается доступ в остальные части здания – холлы и рекреации», – рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест».

Общая площадь школы – 16 690 кв. м. Она будет переменной высотности и рассчитана на 825 учеников. Здесь будет 33 класса, из них 12 – для начальной школы, 15 – для средней и для старшей – еще 6. На первом этаже разместятся центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором – библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах – учебные классы, специализированные кабинеты и хозяйственно-бытовые помещения.

Внешний облик здания будет отличаться от ярких «пиксельных» фасадов жилых домов и детского сада, уже построенных в квартале «IQ Гатчина». По замыслу архитекторов, в оформлении школы будут преобладать бежевые и серые тона.

Рядом со школой будет создана большая спортивная зона, включающая поле для мини-футбола, различные площадки для тренировок и детские площадки. Проект здания также предусматривает создание безбарьерной среды для учащихся с инвалидностью.

Срок ввода социального объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2023 года.

Фото «Ленстройтрест»