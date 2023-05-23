До свидания, школа!

Торжественные линейки прошли во всех гатчинских школах. Море добрых слов, напутственные пожелания от руководителей Гатчинского района, учителей и родителей, поздравления первоклашек.

В Гатчинской школе №9 торжественная линейка проходила на школьном стадионе. А где еще можно собрать сразу всех выпускников - четыре 9-х и два 11-х класса, учителей, родителей и гостей!

Некоторые девчонки и мальчишки с трудом сдерживали свои эмоции. Привычный напряженный образ жизни, расписанный буквально по минутам - с уроками, переменами, домашними заданиями, репетиторами - закончился. Уже скоро начнутся экзамены.

Директор школы Нина Ковалева 24 года работает в этом образовательном учреждении, из них 15 лет напутствует выпускников в качестве завуча, а теперь – руководителя. Она отметила, какое ответственное время переживают ребята, пожелала взвешенно и разумно определиться с целями и настойчиво их достигать.

Традиционная торжественная церемония «Последнего звонка» всегда дополняется какими-то новинками. Ведь главные герои – выпускники – всегда разные, а последний звонок – единственный и неповторимый.

- Примите самые искренние поздравления с самым добрым школьным праздником. Этот день запомнится вам на всю жизнь, он означает, что завершается пора детства. Перед вами открываются новые перспективы, и, я уверена, будут покорены новые высоты! – обратилась к выпускникам заместитель главы администрации по экономике Галина Никифорова и зачитала поздравительный адрес от руководителей Гатчинского района.

В этом году в школе №9 заканчивает учебу 91 ученик 9-го класса и 61 ученик 11-го и 12-го (вечерняя форма) класса. Итоги года впечатляют: школа №9 уже в полуфинале областного конкурса «Школа года - 2023» (оглашение результатов - в последних числах мая), лидирует по количеству победителей и призеров предметных олимпиад, претендует на хорошие результаты по итогам ЕГЭ.

Погода была на удивление солнечной, что позволило выпускникам предстать на торжественной линейке в полной красе. Юноши и девушки с классическими лентами через плечо, в костюмах, вечерних нарядах или в креативных футболках шутили, разыгрывали сценки из школьной жизни, брали интервью и снимали фильм о поисках счастья, где в центре внимания побывали все участники торжества. Никто не скупился на добрые пожелания и напутствия.

Оригинальные подарки от выпускников были преподнесены первым учителям, команде школьных руководителей, педагогам-предметникам, классным руководителям. И вот уже повзрослевшие дети танцуют вальс, а родители - стрит-данс. Воздушные шарики с добрыми пожеланиями взмывают в небо – праздник заканчивается, впереди новый этап жизненного пути.

В Гатчинской школе №1 на празднике у 11-х классов сценарный ход был журналистский – школьный телеканал «Одиннадцатый» представлял пародии на известные передачи. И хотя выпускных 11-х классов здесь только два (9-х классов - пять) - в нарядном зале школьной столовой не было свободных мест. Разделить торжественную минуту собралось множество родных и близких.

Выпускников тепло приветствовал директор школы Федор Фленов и гости – представители администрации.

- Всем известно высказывание мудрого человека: любой путь начинается с первого шага. И каждый последующий шаг, если продолжить эту мудрую мысль, дается все легче и легче. А у вас, дорогие выпускники, уже сделано, как минимум, три шага: вы закончили ступень начального образования, основного и среднего. Три шага – это достаточно много для того, чтобы последующие шаги давались все легче. Пусть впереди у вас будет интересная, счастливая жизнь. Ни пуха, ни пера! – пожелала главный специалист комитета образования Гатчинского района Ирина Затула.

Татьяна Можаева