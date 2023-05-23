Виват, Гатчинский Дом культуры!

Церемония награждения почетными грамотами и благодарностями прошла в Голубой гостиной. Вечерние наряды, музыка, пышные букеты в оформлении праздника - все было очень красиво. Были оформлены изысканные фотозоны и подсвеченные инсталляции, представляющие разнообразные сферы деятельности Дома культуры.

И вот звучат фанфары! На протяжении всей торжественной части в мероприятии участвовали командир лейб-гвардии Кирасирского полка Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны Владимир Иванович Каблуков и Ее Величество Государыня Императрица Мария Федоровна.

Началось торжество с экскурса в историю. Участникам церемонии напомнили, что около двухсот лет тому назад в Гатчине на Большом проспекте напротив Адмиралтейских ворот был возведен дом для командира лейб-гвардии Кирасирского полка Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны. Дом культуры построен на его месте 85 лет назад и по сей день несет культуру в массы, насыщая жизнь гатчинцев и гостей города яркими встречами и незабываемыми событиями.

В активе ДК есть все необходимое для проведения тематических концертных программ, профессиональных и государственных праздников, юбилейных вечеров, развлекательно-игровых программ, бенефисов и народных массовых гуляний. Коллективы самодеятельного народного творчества Дома культуры ежегодно доказывают свое мастерство на конкурсах и фестивалях областного, всероссийского и международного уровней.

С поздравлениями от руководителей Гатчинского района выступил заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук.

- От всей души и с огромной радостью поздравляем замечательный коллектив Гатчинского городского Дома культуры с 85-летним юбилеем! Дом культуры - одно из старейших учреждений города Гатчины, являющее собой творческое и культурное сердце столицы Ленинградской области. Гатчина гордится своими талантами. За эти десятилетия многое достигнуто, и мы уверены, что все лучшее – впереди. Желаем в этот замечательный день доброго здоровья, оптимизма, открытия новых горизонтов и покорения творческих вершин! – сказал Марк Кравчук.

А для того, «чтобы можно было реализовать чуть больше задуманных идей и проектов», директору Дома культуры Сергею Фиксу администрация Гатчинского района приготовила подарочный сертификат на сумму 2 млн рублей.

Коллективу Дома культуры вручена почетная грамота Совета депутатов г. Гатчины - за многолетний добросовестный труд и высокий уровень профессионализма.

Благодарностью администрации Гатчинского района награждены заведующая сектором Марина Третьякова, руководитель творческого объединения «Территория талантов» Наталья Петровская, специалист по кадрам Анна Васильева, руководитель вокально-эстрадной студии «Маленькая страна» Лилия Линник. Почетной грамотой администрации Гатчинского района удостоены заведующие секторами Евгений Кузенный и Тамара Юдина.

Почетной грамотой Совета депутатов г. Гатчины награждена хормейстер Академического хора ветеранов войны и труда Софья Левицкая, благодарностью - руководителю фольк-шоу группы «Лазурица» Юлия Одарченко.

Церемонию награждения продолжил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

- От имени председателя Законодательного собрания Сергея Бебенина, моих коллег и от себя лично поздравляю вас с 85-летием Гатчинского Дома культуры. Дом культуры - это наша гордость, достопримечательность Гатчины и всей Ленинградской области. Здесь возрождаются и сохраняются наши традиции, здесь открываются новые таланты. Выражаю свою благодарность всему коллективу и руководству за умение дарить радость, за высокий профессионализм, - сказал Сергей Коняев.

Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, высокий профессионализм и популяризацию хорового искусства объявлена хормейстеру женского академического хора «Акварель» Ирине Городиловой.

Благодарственным письмом Законодательного собрания награждены звукорежиссер Владимир Деньговский, заместитель директора по административно-хозяйственной части Елена Деньговская, режиссер массовых представлений Вячеслав Клюев, специалист по методике клубной работы Надежда Антонова, заведующая костюмерной Наталья Марейчева, руководитель вокально-эстрадной студии «Фортиссимо» Виктория Полухина, художник-декоратор Эва Маркова, аккомпаниатор-концертмейстер Академического хора ветеранов войны и труда Елена Веселова, хормейстер хора русской песни «Гатчанка» Александр Коваленко и аккомпаниатор-концертмейстер Петр Шалашов, руководитель ансамбль бального танца «Партита» Александр Муругов и балетмейстер-постановщик Наталья Леонова.

С теплыми поздравлениями к коллективу обратилась председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова. От комитета Дом культуры получил в подарок еще один сертификат на полезные приобретения, а с десяток сотрудников – грамоты, благодарности и цветы.

Череду поздравлений и награждений продолжила заведующая сектором театрального и циркового искусства Дома народного творчества Ленинградской области Людмила Боевчук.

Много добрых слов в этот день звучало в адрес директора Гатчинского Дома культуры Сергея Фикса. Будучи творческим, энергичным, современным руководителем и мудрым человеком, он поднял работу учреждения культуры на высочайший уровень.

Обращаясь к своему коллективу, Сергей Александрович поблагодарил всех, кто добросовестно выполняет свой нелегкий, но прекрасный труд. В честь 85-летия благодарность Гатчинского городского Дома культуры за большой вклад в повышение эффективности деятельности учреждения, ответственное отношение к выполнению своих профессиональных обязанностей и вклад в сохранение и развитие культуры города Гатчины была объявлена администраторам, методистам, звукооператорам, механикам, рабочим по обслуживанию здания, вахтерам, гардеробщикам, уборщикам, сторожам и дворникам.

После торжественной церемонии праздник продолжился в Розовой гостиной и завершился фееричным концертом-подарком в большом зале Дома культуры.

Татьяна Можаева