Серебро гатчинских ветеранов

Соревнования проходили в Приозерском районе на туристско-спортивной базе «Связист». На протяжении трех дней 200 самых спортивных и активных участников из 27 команд региона боролись за звания лучших.

Командам предстояло показать свои способности в плавании, комбинированной эстафете, настольном теннисе, игре в шашки и дартс, легкой атлетике, стрельбе из электронного оружия.

В состав команды Гатчинского района, которую возглавила председатель совета ветеранов Людмила Голубева, вошли: Валентина Прокофьева, Зоя Романова, Михаил Мурзов, Сергей Абраган и Владимир Морозов. Они достойно справились со всеми испытаниями.

По итогам общекомандного зачета победу одержали представители Кировского района. На втором месте команда из Гатчинского района, на третьем – из Выборгского.

- Вы молодцы! Мы гордимся вами и берем с вас пример! Желаю всей команде дальнейших спортивных достижений, крепкого здоровья, бодрости духа, оставайтесь такими же целеустремленными, веселыми, дружными, позитивными, готовыми протянуть руку помощи друзьям и соратникам, - с такими словами обратилась к команде после подведения итогов Людмила Голубева.