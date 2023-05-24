«Сиреневая Гатчина» - сделаем город красивым!

Конкурс проводится для жителей города Гатчины по следующим номинациям:

- «Лучшее содержание озеленение и цветочное оформление территории многоквартирного дома»;

- «Лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление оригинальной ландшафтной композиции»;

- «Лучшее оформление и содержание цветника или клумбы».

Основные критерии оценки:

- общее эстетическое восприятие озелененной территории;

- выразительность и цельность декоративных приемов, цветовые акценты;

- внешнее состояние озеленяемой территории, отсутствие увядшей и сорной растительности, качество содержания цветника (композиции), чистота территории;

- подбор растений по высоте, цветовым сочетаниям, времени цветения, виду посадочного материала;

- обеспечение сохранности зеленых насаждений, своевременный уход за цветником, деревьями, кустарниками.

Дополнительные балл присуждается за:

- посадку кустов сирени;

- использование в оформлении цветников, клумб и ландшафтных композиций символики МО «Город Гатчина».

В каждой номинации есть еще и дополнительные критерии оценки.

Размер денежных призов в каждой номинации составляет:

- за 1 место – 12 000 рублей;

- за 2 место – 9 000 рублей;

- за 3 место – 7 000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 июня подать заявку по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д.1, каб.39 (вторник, четверг с 14.00 до 16.00), отдел городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Гатчинского района, контактный телефон: 8(81371)2-00-37.

К рассмотрению принимаются заявки на участие в конкурсе от физических лиц. Подведение итогов конкурса состоится в конце августа.