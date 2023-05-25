Диверсанты, заминировавшие опоры ЛЭП в Гатчинском районе, задержаны

По информации Федеральной службы безопасности Российской Федерации, диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины собиралась взорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. По замыслу украинских спецслужб, реализация плана привела бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесла серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации.

Террористам удалось подорвать одну и заминировать 4 опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под 7 опор Калининской АЭС (в Тверской области).

В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены диверсионно-террористической группы: два гражданина Украины – Александр Майструк (1978 г.р., с псевдонимом «Механик») и Эдуард Усатенко (1974 г.р., с псевдонимом «Макс»). Объявлен в розыск гражданин Украины и России Юрий Кищак (1963 г.р., псевдоним «ЮБК»), находящийся сейчас в Бельгии.

Указанные лица были завербованы в сентябре 2022 г., прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины. В целях совершения диверсии незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь.

Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками.

В отношении членов ДТГ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 (диверсия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранты дают признательные показания о сотрудничестве с СВРУ, осуществлявшемся в целях подготовки и совершения диверсий на территории России.

Мероприятия по документированию преступной деятельности и розыску организаторов, диверсантов и их пособников продолжаются, сообщается на официальном сайте ФСБ России http://www.fsb.ru/

Фото: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко