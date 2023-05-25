«Кубок Победы» по дартсу

Соревнования очень интересные и требуют большой физической отдачи. Игра в «501» начинается между двумя игроками с заранее установленным количеством очков -501, счет ведется по нисходящей. Задача игроков состоит в том, чтобы при помощи набора различных очковых комбинаций первым дойти до «0» очков. Но окончание игры должно быть удвоением - удвоение зоны вдвое меньше остатка очков, т.е. при остатке в 36 очков необходимо одним точным броском поразить зону удвоения 18. Когда игрок набрал большее количество очков, чем то, которое требуется для списания до «0», в силу вступает правило перебора. Результат этой серии аннулируется. В остатке остается результат, зафиксированный до этой серии. Ход переходит к другому игроку. Вот такая интересная и сложная игра!

На турнир приехали самые титулованные игроки из Гатчинского муниципального района и лучшие игроки г. Санкт-Петербурга. Торжественное открытие, парад участников настроил игроков только на победу!

Соревнования проходили более 6 часов. Мужчины были разбиты на четыре группы, женщины играли в трех группах. Точные броски и точные завершения игр поражали. Казалось, что дротики летали самостоятельно, потому что они попадали всегда точно. В этом году особенно азартная игра развернулась среди женщин, мужчины играли очень профессионально и точно. Из каждой группы только два игрока могли продолжать игру в следующих этапах соревнований. В результате продолжавшейся борьбы игроки постепенно отсеивались.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

- Мужчины: 1 место – Сергей Борзунов (Санкт-Петербург), 2 место – Александр Степанов (г. Гатчина), 3 место – Максим Галиев (г. Гатчина);

- Женщины: 1 место – Нелля Кучер (Санкт-Петербург), 2 место – Наталья Степанова (г. Гатчина), 3 место – Юлия Гаврилова (п. Сусанино).

Победителям и призерам соревнований вручены кубки, медали, грамоты и ценные призы. Приз за «Волю к победе» от организаторов получили игроки, не вышедшие в финал соревнований.

Организаторы поблагодарили спортсменов за участие в турнире, администрацию Войсковицкого сельского поселения (глава администрации Евгений Воронин) - за предоставление места проведения соревнований, судейскую коллегию в лице Анатолия Кузьмича Кистайкина - за подготовку и проведение соревнований.

Надежда Быстрова