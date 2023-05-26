Гатчинское авиаремонтное предприятие АО «ОДК-Сервис» обеспечено заказами на ближайшие годы

Предприятие подтвердило свой статус востребованного партнера в отрасли. В рамках деловой программы представители ОДК-Сервис провели более двадцати встреч с крупнейшими эксплуатантами вертолетных двигателей, потенциальными заказчиками. Темой переговоров стали объемы ремонтов авиадвигателей на 2023-2024 гг, вопросы сроков и качества ремонта, детали текущего взаимодействия и новые направления сотрудничества.

«В этом году выставка HeliRussia оказалась для ОДК-Сервис очень плодотворной. Нам было важно получить обратную связь от партнеров, понять перспективы дальнейшего сотрудничества. Предприятие обеспечено заказами на текущий и следующий год, поэтому с рядом компаний мы вели переговоры о возможности совместной работы уже в 2025 году. Рассчитываем, что наращивание кадрового и производственного потенциала, позволит ОДК-Сервис сохранить высокий темп и качество выполняемых ремонтов авиа- и вертолетных двигателей», - отметил Дмитрий Виноградов, заместитель генерального директора, управляющий директор АО «ОДК-Сервис».

В настоящее время на долю предприятия приходится пятая часть от всех ремонтируемых вертолетных двигателей. На базе производственного комплекса «Гатчина» выполняется ремонт двигателей ТВ2-117, ТВ3-117 для вертолетов Миля и Камова, идет освоение ремонта двигателя ВК-2500. В филиале ОДК-Сервис «Арамиль» в Свердловской области осуществляется ремонт двигателей Д-136.

Вера Кожевникова