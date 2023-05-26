Предприниматели Гатчинского района принимают поздравления

Музыкой и песнями, хлебосольными торговыми рядами и мастер-классами встречает Гатчина гостей и участников праздника. Мероприятие проходит в историческом центре города на улице Соборной.

Торжественное открытие официальной части началось с теплых поздравлений от руководителей Гатчинского района. Глава районной администрации Людмила Нещадим поблагодарила предпринимателей за высокую социальную ответственность, существенный вклад в развитие экономики района. Она рассказала об основных показателях развития малого и среднего предпринимательства, отметив позитивную динамику роста количества предприятий малого и среднего бизнеса, увеличение числа самозанятых и занятых на предприятиях. Так, на 1 апреля 2023 года в Гатчинском районе зарегистрировано уже 9 815 субъектов малого и среднего предпринимательства. На предприятиях малого и среднего бизнеса работает 37 390 человек.

Гатчинских предпринимателей приветствовали председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Гатчинского района Алексей Пономарев, заместитель председателя совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский и заместитель председателя совета депутатов города Гатчины Александр Федоров.

Почетной грамотой главы Гатчинского района «За существенный вклад в социально-экономическое развитие Гатчинского района, за многолетний добросовестный труд, и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства» награжден генеральный директор ООО «Как сыр в масле» Александр Свердлин.

Благодарность главы Гатчинского района объявлена генеральному директору ООО «Смайл» Денису Спивакову, в том числе за многократную организацию и участие в доставке гуманитарной помощи бойцам СВО, а также индивидуальным предпринимателям Марине Разживиной, Сергею Коршунову, Ирине Александровой, Геннадию Андрюку.

Почетной грамотой администрации Гатчинского района награждены генеральный директор ООО «Хенеди» Владимир Рахлис, индивидуальные предприниматели Геннадий Михайлов и Сергей Лазарев.

Благодарность администрации Гатчинского района объявлена индивидуальным предпринимателям Александру Попову, Владимиру Ткаченко, Михаилу Евсееву, Султонбеку Хомидову.

Благодарность главы МО «Город Гатчина» объявлена заместителю исполнительного директора ООО «Циркон» Дарье Ивановой, руководителю Детского центра развития и коррекции «Какаду и компания» Виктории Федорук, индивидуальному предпринимателю Х5 Ретейл Групп, ООО «ФАЭТОН», создатель бренда М-Студия (сеть парикмахерских в г.Гатчина) 2MONKEY Максиму Ситковскому.

Театрализованный пролог, рассказывающий о путешествии во времени легендарного русского купца Садко, завершился вручением брендированных подарков «Сделано в Гатчине» от современного гатчинского «купечества».

Татьяна Можаева