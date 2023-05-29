Истории успеха молодых: сервис Spotter Влада Паламарчука

Владислав Паламарчук стал предпринимателем еще в 18 лет, это было в 2015 году. А прийти к заветной цели он сумел только сейчас, благодаря целеустремленности и поддержке государства - гранта для молодых предпринимателей в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Влад пробовал себя в разных направлениях бизнеса. Сумел защитить свой первый проект и получить стартовую субсидию в родном городе. На эти деньги открыл бизнес для литейного производства – по изготовлению металлических деталей для техники. Потом много учился, старался не пропустить ни одного тренинга или вебинара гатчинского фонда поддержки предпринимательства, стал хорошо разбираться в маркетинге, целеполагании, юридических и финансовых аспектах бизнеса.

В 2021 году пришла идея перевести свою деятельность в другую нишу – он открыл бизнес по продаже мягких игрушек на маркетплейсах. А в 2022 году придумал IT-проект и создал сервис Spotter, который способен находить свободные ниши на маркетплейсах. С помощью этого сервиса можно узнать, какие товары выгодно продавать на виртуальных торговых площадках.

Владислав решил «попытать счастье» и получить грант именно на развитие этого проекта. И у него все получилось! Проект получил одобрение комиссии, и Владислав стал обладателем гранта для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. К сумме гранта 500 тысяч рублей он добавил собственные средства, собрал команду из единомышленников и купил технику.

Первый этап разработки прошел успешно, сейчас разрабатывается вторая, улучшенная версия Spotter, она будет доступна уже в июне 2023 года. По словам предпринимателя, пользователи сервиса смогут бесплатно попробовать весь функционал сервиса в течение 5 дней.

И если все думают, что Влад на этом успокоился, то это не так – он не собирается останавливаться. Чтобы доработать свой продукт, вывести его на высокий уровень продаж, он готовится к обучению в акселерационной программе федерального Фонда содействия инновациям. Главная цель деятельности этого Фонда - финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.

В 2023 году уже более 100 молодых предпринимателей получили заветные гранты для создания или развития своего бизнеса. Последний в этом году прием заявок продолжится до 15 июня включительно. Подробнее можно узнать по ссылке https://small.lenobl.ru/ru/deiatelnost/help/2023/