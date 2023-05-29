Как в Пустошке сапоги метали

Метание сапога, мельккю, финские городки, забивание гвоздей и набрасывание колец – эти и другие простые народные игры привлекли жителей деревни Пустошка разных возрастов.

Народные игры - доступные виды активного отдыха, это возможность интересно провести досуг в кругу семьи, у себя во дворе или на природе. А по некоторым из них проводятся крупные чемпионаты.

В Пустошке соревнования развернулись на детской площадке между улицами Садовая и Счастливая. Музыка, красочные баннеры, качественное спортивное оборудование сразу настраивали на победу

- Это мероприятие не имеет аналогов в Гатчинском районе, - отметил председатель Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура», член общественного совета деревни Пустошка Валерий Тойка. - В этот раз мы не собирали на один фестиваль команды разных поселений Гатчинского района, а «пошли в народ» - сами выехали в деревню. Игры специально подбирали самые простые и понятные всем, чтобы охватить как можно больше народа. Это наше первое начинание. Мы не ожидали, что люди так хорошо откликнутся: около 70 человек – для деревни это замечательно. Причем, участвовали семьями, с детьми. Я сам родился, вырос и живу в этой деревне. И мне особенно приятно, что большую активность проявила молодежь. Одни пробовали свои силы в народных играх, другие - их поддерживали. Было весело и интересно.

Большую поддержку в проведении «Народных игр» общественникам оказала администрация Новосветского сельского поселения. С их помощью мероприятий прошло на достойном уровне. В итоге запланированные как мини-фестиваль «Народные игры» трансформировались в большой праздник спорта, объединивший деревенских жителей разных поколений.

Все дети, участвовавшие в играх, получили сладкие призы. Участники, показавшие лучшие результаты в своих возрастных категориях, награждены грамотами и медалями.

- Спасибо всем – участникам, организаторам, единомышленникам. Резонанс мы получили очень хороший. Поступило предложение проводить «Народные игры» в Пустошке ежегодно. Нас приглашают и в другие деревни. Планируем добавить еще несколько народных игр - и будем проводить! – сказал Валерий Тойка.

Татьяна Можаева