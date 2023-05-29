Цифровой экономике области – новые кадры

«В наше время цифровые навыки становятся критически важными практически для всех профессий. В 2020-2022 годах жители Ленинградской области прошли обучение на платформах и сервисах проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Говоря подробнее, 5,5 тысяч человек – по программам повышения квалификации для предпринимателей, 888 человек – с помощью персональных цифровых сертификатов, 2658 ленинградцев – на курсах проекта «Цифровые профессии», более 7,7 тысяч – с помощью интенсива «Готов к цифре», 909 – на портале «Учеба.онлайн», 174 госслужащих – по программам цифровой трансформации», – рассказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Национальный проект «Цифровая экономика» разработан в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».