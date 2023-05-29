В Гатчине на улице Рощинской сгорела майнинговая ферма

Выяснилось, что в квартире, где вспыхнул огонь, располагалась майнинговая ферма. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщает телеграм-канал 78НОВОСТИ.

«Чаще всего загораются провода. Неправильно распределяют нагрузку, неправильно подключают вилки, возникают перегрузки. Если рядом находятся ковры и другие воспламеняющиеся элементы, всё может загореться», – пояснил 78 | НОВОСТИ IT-специалист Семён Лаврик.