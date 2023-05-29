В Гатчине на улице Рощинской сгорела майнинговая ферма
Сообщение о пожаре в доме на улице Рощинской поступило в 7:25. Прибывший на место наряд эвакуировал по маршевой лестнице 15 жителей из подъезда. В однокомнатной квартире на восьмом этаже сгорела обстановка кухни. Пострадавших нет.
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Выяснилось, что в квартире, где вспыхнул огонь, располагалась майнинговая ферма. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Об этом сообщает телеграм-канал 78НОВОСТИ.
«Чаще всего загораются провода. Неправильно распределяют нагрузку, неправильно подключают вилки, возникают перегрузки. Если рядом находятся ковры и другие воспламеняющиеся элементы, всё может загореться», – пояснил 78 | НОВОСТИ IT-специалист Семён Лаврик.
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