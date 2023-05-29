Выпускники Гатчинского района сдали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку - обязательный экзамен и самый массовый. В Гатчинском районе его сдают 700 выпускников.

Один из пунктов приема экзаменов (ППЭ) в Гатчинском районе расположен в Гатчинской школе №2. В этом году на базе этой школы ЕГЭ по русскому языку сдавали 164 выпускника из нескольких школ Гатчинского района. Для сдачи экзамена подготовлено 12 аудиторий, из них одна специально оборудована для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Отработанная годами процедура ЕГЭ, четкий регламент делают этот ответственный и трудоемкий процесс для организаторов привычным делом. Педагоги Гатчинской школы №2 во главе с директором Галиной Кульбака делают все возможное, чтобы для ребят этот ответственный день прошел четко и организованно, без лишних волнений. В школе работает штаб по приему экзаменов, где готовы оперативно решать любые вопросы.

Выпускники, пройдя пробные испытания, уже знают правила. За 45-60 минут до начала они группами приходят к месту проведения экзамена. На входе предъявляют паспорт, проходят рамку. На регистрации в фойе узнают номер аудитории, куда их затем сопровождает организатор.

Руководитель ППЭ Ирина Костромина отметила, что все проходит нормально, выпускники к ЕГЭ готовы. Ребята занимают свои места в аудитории, проходят инструктаж, и ровно в 10 часов экзамен начинается.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку 3,5 часа (210 минут). Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 16 июня. Минимальный порог составляет 24 балла. Если выпускник планирует получать высшее образование, ему необходимо набрать не менее 36 баллов, а для аттестата с отличием - не менее 70 баллов.

На этой же неделе, 1 июня, в школах пройдет экзамен по базовой и профильной математике. Кроме обязательных ЕГЭ выпускники сдадут предметы по выбору, которые необходимы им для поступления в вузы.

Татьяна Можаева