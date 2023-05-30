Доступная реабилитация — для участников СВО

Работу нового отделения в Сертоловской больнице оценил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В состав Центра входит круглосуточный стационар, отделение физических методов лечения, отделение спортивной медицины и отделение ЛФК.

— Наша задача — окружить заботой и вниманием как самих участников СВО, так и их семьи. Такие центры, по поручению президента России Владимира Путина, должны появиться в каждом субъекте. У нас они открылись в Сертолово и Сясьстрое, рассматриваем возможность открыть на базе других больниц, — рассказал Александр Дрозденко. — В Сертолово сделано все очень функционально: сами палаты находятся на пятом этаже, откуда специальные лифты приводят пациентов в три точки: на лечебную физкультуру, водолечение и кабинеты физиотерапии. Участников СВО мы обеспечили всеми услугами, все оборудование новое, качественное.

В круглосуточном стационаре расположены комфортные палаты на 30 коек. При поступлении на отделение реабилитации пациентов обследуют и назначают лечение.