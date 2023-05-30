Кино и музыка – в Приоратском парке

Три летних месяца по субботам у Водонапорной башни на фоне живописного ландшафтного парка, вблизи озер и тенистых аллей будет работать уютный кинозал под открытым небом. В программе – шедевры советского и российского кино, документальные фильмы, детские сказки, концерты, викторины и многое другое.

«Фестиваль «Лето.Парк.Кино.» стал доброй летней традицией, в уютной атмосфере зеленого импровизированного кинотеатра совместно с ведущими киностудиями страны мы показываем старые добрые советские киноленты, сказки и мультфильмы. В этом году мы получили разрешение на показ новых фильмов, ставших событием в мире современного кинематографа, разнообразили и расширили программу, подготовили много творческих сюрпризов для гостей фестиваля», - говорит заместитель директора Паркового агентства Юлия Петрунина.

В этом году фестиваль «Лето.Парк.Кино.» покажет такие фильмы, как «Движение вверх» (2017, реж. А. Мегердичев), «Огонь» (2020, реж. А. Нужный), «Мы из будущего» (2008 г., реж. А. Малюков), «Курьер» (1986, реж. К. Шахназаров), «Собачье сердце» (1988, реж. В. Бортко), «Три плюс два» (1963, реж. Г. Оганисян), «Карнавал» (1981, реж. Т. Лиознова) и другие. В детской программе – «Летучий корабль» (1979, реж. Г. Бардин), «Королевство кривых зеркал» (1963, реж. А. Роу), «Тайна третьей планеты» (1981, реж. Р. Качанов), «После дождичка. В четверг» (1985, реж. М. Юзовский) и другие.

В рамках фестиваля будут отмечены важные даты и юбилеи. 17 июня в 14:00 состоится премьера концертной программы, посвященной 100-летию со дня рождения композитора Исаака Шварца, под руководством заслуженного артиста России, театрального режиссера Александра Исакова с участием артистов Петербург-концерта. Прозвучит легендарная музыка Шварца в живом исполнении. Концерт продолжится показом документального фильма «Звезда пленительного Шварца» (2023 г., А. Олиферук), картиной «Соломенная шляпка» (1974 г., реж. Л. Квинихидзе) в 16:30 и «Мелодии белой ночи» (1976 г., реж. С. Соловьев и К. Нисимура) в 19:00. 8 июля, в День семьи, любви и верности, соберутся самые творческие семьи, чтобы дружно спеть любимые песни. Также в рамках фестиваля пройдут интеллектуальные викторины на тему кино и музыки, детские игровые интерактивные программы и, конечно, гостей вечерних кинопоказов будут ждать талантливые музыканты и исполнители.

Первый кинопоказ этого сезона состоится 10 июня. В 16:00 юных гостей фестиваля будут ждать на детском кинофильме «Внимание, черепаха!» (1969, реж. Р. Быков). В 18:30 на Летней эстраде выступит группа Format FM. Продолжится киновечер в 19:00 фильмом «Движение вверх» (2017, реж. А. Мегердичев) о легендарной победе советских баскетболистов на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

Программа кинопоказов может быть изменена. За всеми новостями фестиваля можно следить в группе Паркового агентства https://vk.com/parkilenreg.

Парковое агентство Ленинградской области

Фотографии из архива Паркового агентства Ленинградской области