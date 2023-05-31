Джаз, рок и «Ночь света» в Гатчинском парке

«Джазовые выходные» в этом году пройдут 17 и 18 июня. Организаторы составляют программу для разных площадок с интервалом в один час с тем расчетом, чтобы публика, послушав одно выступление, прогулялась по парку – послушать других исполнителей. Откроет программу, по традиции, утренняя площадка – джаз для детей.

Вместо рок-н-ролла в этот раз в Гатчинском парке намечаются рок-выходные. Формат – идентичный «Джазовым выходным», но тема новая.

- Это будет не рок-фестиваль, – заметила Ольга Писарева, – в парке развернутся бардовские площадки, детская площадка, и звучать будут, по большей части, рок-баллады.

Кроме того, принято решение: «Ночи света» – быть! 17-19 августа в Гатчинском парке можно будет увидеть световые инсталляции. Ольга Владимировна подчеркнула, что «Ночь света» – это фестиваль светового искусства: «Как любое современное искусство оно бывает спорным и требует определенного интеллектуального усилия, но никого не оставляет равнодушным».

Французский сыр и рыцарский замок

Говоря об экскурсионных программах, Ольга Писарева отметила экскурсионную новинку, которую дворец запустил в конце прошлого года: «Императорская сыроварня». Экскурсия интерактивная: на дворцовой ферме можно пообщаться с ее обитателями – козами и попробовать приготовить вариацию французского сыра шевр.

- Опираемся мы на традиции сыроварения, которые существовали здесь с XVIII века – уже при великом князе Павле Петровиче, когда швейцарские мастера сыроварения работали на ферме и делали сыр, – сказала Ольга Владимировна. – Исторические рецепты мы, конечно, полностью воспроизвести не можем, но технологии сыроделия в основе своей идентичны, и мы этим воспользовались.

В Приоратском дворце готовятся интерактивные рыцарские программы: «Во имя благочестия», «Рыцарский замок», «Дар Великого магистра». Интерактив проводят рыцари-реконструкторы, и участвуют в нем не только дети, но и взрослые с большим удовольствием.

Горбатый мостик откроется в 2024 году

Выставки в Гатчинском дворце проходят постоянно. Знаковая выставка этого года – «Империя смотрит на Восток». Откроется она в декабре и продлится в следующем году. По замыслу создателей, эта выставка покажет взгляд русского человека на Восток: удивленный и немного непонимающий. Выставка будет масштабная, с большим количеством партнеров.

Ольга Писарева рассказала о реставрационных работах, которые сейчас идут во дворце и парке. В частности, реставрируются личные комнаты Павла I и жилые комнаты семьи Александра III, совершенно отличающиеся от парадных покоев. В парке идет реставрация Горбатого мостика – шедевра Андриана Захарова, одного из символов Гатчины. Это мост-бельведер, с которого открывается прекрасный вид на парк, и в следующем году он должен предстать во всей красе.

Также идет реставрация большого каменного моста, и продолжается реставрация террасы-пристани. Отвечая на упреки гатчинцев, Ольга Владимировна пояснила, почему терраса реставрируется так долго:

- Пристань уникальна. Она создает оптическую иллюзию: с противоположного берега терраса-пристань выглядит иллюзорным фундаментом дворца, который как будто вырастает из глади Белого озера. Это каменное сооружение XVIII века, стоящее на деревянных сваях. За двести с лишним лет уровень воды в озере, конечно, менялся, и сохранность свай под большим вопросом. Реставрационные работы очень сложные, и они не терпят поверхностного отношения. По плану, мы увидим готовую террасу-пристань в 2026 году. Это долгий и сложный, но очень нужный проект.

Кроме того, в западной части парка – менее известной туристам – реставрируется павильон Орла. Он создает видовую ось вместе с колонной Орла, и сотрудники дворца-музея ждут восстановления павильона – одной из достопримечательностей Длинного острова.

Говоря о проектах реставрации, Ольга Писарева упомянула консервацию монументальной живописи купольного зала на Дворцовой ферме. Консервация Птичника – павильона по проекту Андриана Захарова – закончена.

- Реставрация еще предстоит долгая, но уже есть результаты этой форсированной работы. Они обнадеживают, – заключила Ольга Владимировна.

Андрей Соколов