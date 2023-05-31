Лето с пользой

«Пока я был в младших классах, родители стремились, чтобы я попал в пионерский лагерь, а когда стал старше — сам стал проситься поработать в трудовом отряде. Для меня это была возможность побыть в кругу своих ребят — одноклассников и приблизиться ко взрослой жизни. Мы трудились на базе торфопредприятия. Полдня работали, а еще полдня — у нас были культурные мероприятия. Это была такая романтика. А когда нам еще и зарплату выплатили, то счастью не было предела!», — поделился воспоминаниями глава региона.

«Трудовые отряды — это возможность поработать, отдохнуть и пообщаться, и детские лагеря — это тоже возможность отдохнуть, приобрести новых друзей и новые навыки, чтобы, как вы говорите, «был движ». В этом году мы увеличили финансирование трудотрядов, но там все равно уже не хватает мест. Мы планируем сделать круглогодичные трудовые отряды. Хочу вам пожелать — чтобы лето у вас прошло весело и с огоньком, чтобы каждый смог поработать и отдохнуть, чтобы вы почувствовали, что стали взрослее и более продвинутыми. Хорошей работы и хорошего отдыха», — пожелал ребятам Александр Дрозденко.

Всего в этом году в Ленинградской области планируется трудоустроить на работу в свободное от учебы время не менее 10 тысяч юных жителей.

Средний размер заработной платы детей составляет 12,4 тыс. руб., дополнительно к которым выплачивается материальная поддержка от службы занятости 2250 руб., которая не облагается налогами.

Служба занятости финансово поддерживает работодателей, которые принимают на работу несовершеннолетних – грантами и субсидиями из регионального бюджета.

Найти вакансию и узнать условия труда молодые люди от 14 лет могут в филиалах Центра занятости во всех районах Ленинградской области.