СемьЯ по-гатчински: дружные и счастливые

В целях укрепления института семьи и популяризации семейных ценностей администрацией Гатчинского района ежегодно проводится конкурс «Почетная семья Гатчинского района». Для участия в нем все 17 поселений представляют по одной лучшей многодетной семье.

Воспитание в детях духовно-нравственных ценностей, патриотизма, приобщение их к творчеству, искусству, национальной культуре – все эти задачи выполняются семьями-конкурсантами на «отлично». А их активная жизненная позиция является ярким примером для окружающих.

Организаторы постаралась, чтобы праздничная атмосфера в зале поднимала настроение не только взрослым, но и радовала малышей. В этот день детей было много, ведь семьи многодетные, и многие пришли в полном составе. В фойе их встречали клоуны с играми и фокусами.

После театрализованного пролога с теплыми поздравлениями выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов.

Затем началась торжественная и очень красивая церемония награждения лауреатов и победителей конкурса. После каждого наградного блока артисты Гатчинского ДК дарили творческие подарки - танцевали, пели и веселили гостей забавными тематическими сценками.

Знакомьтесь с лучшими семьями Гатчинского района – участниками конкурса «Почетная семья - 2023».

Вырицкое поселение представила семья Морозовых. Михаил Михайлович и Юлия Владимировна воспитывают троих детей – Александра, Анастасию и Никиту. Родители заняты развитием семейного бизнеса. Дети в семье Морозовых с увлечением занимаются спортивными и бальными танцами, рисованием, посещают секции дзюдо, плавания, увлечены изучением английского языка.

Город Гатчина назвал лучшей семьей года семью Осиповых. Алексей Сергеевич и Екатерина Сергеевна воспитывают троих детей – Киру, Евгению и Романа. Алексей Сергеевич работает оператором на заводе, Екатерина Сергеевна - старшая медицинская сестра Гатчинской больницы. Папа в свободное время сочиняет электронную музыку, мама вышивает крестиком. Дети активно занимаются спортом, посещают секции плавания и баскетбола, а также творческие кружки.

От Коммунара в конкурсе участвовала семья Дудиных. Алексей Юрьевич и Ольга Евгеньевна воспитывают восьмерых детей – Михаила, Тихона, Ксению, Владимира, Николая, Людмилу, Ивана и Василия. С 2019 года отец Алексей возглавляет отдел церковной благотворительности и социального служения Гатчинской епархии. Ольга Евгеньевна помогает ему и работает мамой. В семье устраивают домашние концерты, дети выступают для пожилых людей в стационаре «Резиденция» и обществе инвалидов. Девиз семьи Дудиных: «По вере жить единым сердцем».

Сиверское поселение представляла семья Белых. Супруги Дмитрий Александрович и Марианна Викторовна вместе 22 года и воспитывают четверых детей – Михаила, Александра, Алексея и Марию. Дмитрий Александрович работает инженером-логистом Санкт-Петербургского метрополитена, Марианна Викторовна - главный бухгалтер детского сада № 8 города Гатчины. Семья - творческая. Ее девиз: «От улыбки станет всем светлей!»

Таицкое поселение гордится семьей Пономаревых. Максим Николаевич и Алена Александровна вместе 20 лет и воспитывают троих детей – Илью, Александра и Полину. Супруги работают в Таицкой школе. Дети участвуют в волонтерском движении клуба «Тайро», изучают химию, проявляют творческие способности.

Веревское поселение представила семья Ибрагимовых. Супруги Наиль Вильданович и Ляйсан Фагимовна воспитывают троих детей – Дамира, Рината и Эмина. Глава семейства служит в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Ляйсан Фагимовна работает в администрации Веревского поселения. Сыновья увлекаются футболом, шахматами и единоборствами. Девиз семьи Ибрагимовых: «Мы рождены для победы!».

Войсковицкое поселение выдвинуло на районный конкурс семью Никифоровых. Дмитрий Сергеевич и Елена Александровна воспитывают троих детей – Константина, Милославу и Тимофея. Дмитрий Сергеевич работает в строительной компании, Елена Александровна - главным бухгалтером в администрации Войсковицкого поселения. Сплоченность и дружеское отношение друг к другу – отличительные черты семьи Никифоровых.

Елизаветинское поселение особо отметило семью Гаврилиных. Сергей Вячеславович и Людмила Алексеевна воспитывают шестерых детей – Дарью, Марью, Ивана, Степана, Романа и Богдана. Сергей Вячеславович - индивидуальный предприниматель, Людмила Алексеевна занимается ведением личного подсобного хозяйства, где есть коровы, куры, гуси, индюки. Семья занимается выращиванием овощей, в саду растут яблони, груши, черешня и даже киви.

Кобринское поселение представило семью Уляковых-Бобоед. Дмитрий Федорович и Ольга Андреевна воспитывают семерых сыновей – Никиту, Виталия, Арсения, Тимофея, Аркадия, Дмитрия и Федора. Дмитрий Федорович работает папой - он находится в отпуске по уходу за детьми, а Ольга Андреевна преподает английский язык на технологическом факультете Государственного института экономики, финансов, права и технологий. Старшие дети помогают родителям по хозяйству и уходу за младшими. Дети хорошо учатся, увлекаются баскетболом и боксом, хоккеем и плаванием, биологией и краеведением, рисованием и кулинарией.

Новосветское поселение отметило семью Шапкиных. Алексей Николаевич и Екатерина Валерьевна воспитывают 11 детей - Леонида, Илью и Ульяну, Марфу, Глафиру, Полину, Тимофея, Лидию, Матвея, Анатолия и Анну. Глава семейства мастерит мебель, а Екатерина Валерьевна работает мамой и ведет домашнее хозяйство. Семья творческая и трудолюбивая. Все члены семьи любят путешествовать. Большим подспорьем в этом стал семейный микроавтобус, подаренный в 2016 году семье Шапкиных губернатором Ленинградской области.

Пудостьское поселение гордится семьей Головых. У Александра Валерьевича и Ольги Валерьевны девять детей – Наталья, Иоанн, Даниил, Мария, Павел, Анна, Тимофей, Илья, Марфа и Елизавета. Дети, как и родители, имеют активную жизненную позицию, являются неоднократными победителями районных, региональных и всероссийских конкурсов, соревнований и проектов. На сегодняшний день у детей семьи Головых «в призовой семейной копилке» более 80 наград.

Рождественское поселение представляла семья Одарченко. Юрий Викторович и Наталья Викторовна воспитывают троих детей – Елизавету, Снежану, Глеба. Юрий Викторович работает водителем в «Ленгазспецстрой», Наталья Викторовна - заместителем директора по финансовым вопросам МУП ЖКХ «Сиверский».

Сусанинское поселение удостоила звания лучшей семью Грибовых. Дмитрий Владимирович и Юлия Владимировна воспитывают четырех дочерей – Ульяну, Анастасию, Ксению и Веру. Папа, Дмитрий Владимирович, работает в сфере торговли, мама, Юлия Владимировна, - учитель английского языка в Сусанинской школе. Дочери с успехом занимаются в музыкальной школе и цирковой студии. Хобби семьи – садоводство и рыбалка, а лучший отдых – выезд на природу.

Сяськелевское поселение отметило семью Щеголевых. Андрей Михайлович и Татьяна Анатольевна воспитывают троих детей – Павла, Карину и Арсения. Андрей Михайлович работает мастером производства по изготовлению плетеной мебели, а Татьяна Анатольевна - в ЗАО «Рыбная компания» и выполняет полномочия старосты деревни Тойворово. Сын Павел - капитан взвода, а Карина - член движения «ЮНАРМИЯ». Семья Щеголевых принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО.

Победителем районного этапа конкурса «Почетная семья» стала семья Воронцовых из Пудомягского поселения. Дмитрий Александрович и Анна Сергеевна вместе уже 25 лет, они воспитывают троих детей – Елизавету, Софию и Владиславу. Девизом семьи стало выражение «Семья – это школа, в которой рождается и воспитывается «Я». Дмитрий Александрович – доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. В 2016 году совместно с супругой Анной Сергеевной они основали первую частную «Духовую академию Воронцовых», в которой Анна Сергеевна обеспечивает правовую и финансовую работу в должности генерального директора. Дмитрий Александрович принимал участие в культурном проекте Мариинского театра в Сирии - «С молитвой о Пальмире».

В июле 2016 года «за особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных внешнеполитических акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами», Дмитрий Воронцов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Семья Воронцовых - творческая. Дети окончили музыкальную и модельную школы, занимаются вокалом, рисованием, принимают участие в концертах и праздничных программах поселения.

Семья Воронцовых будет представлять Гатчинский район на областном этапе конкурса «Почетная семья Ленинградской области».

Татьяна Можаева