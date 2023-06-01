Ленобласть ускоряет переход на отечественный софт

Стороны займутся развитием российского программного обеспечения в регионе, снижением зависимости от импортных аналогов. В планах – совместное участие в рабочих группах и обмен информацией по использованию современных информационно-коммуникационных технологий.

«Соглашение является важным шагом в укреплении технологического суверенитета региона. Опыт и компетенции одного из ведущих отечественных разработчиков помогут нам успешно реализовать задачи в области импортозамещения и оперативно перейти на преимущественное использование российского программного комплекса», – заявил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Сотрудничество также будет способствовать развитию экономики региона и укреплению национальной безопасности в целом.

Организация мероприятий по внедрению отечественного программного обеспечения проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».