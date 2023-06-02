Мой первый знак ГТО

Второй этап V фестиваля ГТО для воспитанников дошкольных учреждений состоялся в центре физкультуры и спорта «Волна». В эстафете соревновались команды детских садов Гатчины и района. В состав каждой команды входили два мальчика и две девочки. Спортивная программа фестиваля включала бег на 10 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, а также веселую эстафету.

По завершении соревнований состоялось вручение знаков отличия ГТО и награждение дошкольников по итогам двух этапов фестиваля.

В результате в командном первенстве по сумме очков победил детский сад № 23. Второе место занял детсад № 52, третье – садик № 24.

В эстафете гатчинский детский сад № 1 оправдал свой номер: воспитанники садика оказались самыми быстрыми и заняли первое место. Вторыми пришли ребята из детского сада № 9. «Бронзу» завоевал детский сад № 52.