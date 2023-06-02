Выпускники 11-х классов Гатчинского района участвовали в экзаменах по русскому языку и математике

Основной период ЕГЭ проводится для всех категорий участников с 26 мая по 20 июня. Выпускникам текущего года, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на экзаменах или досрочно прекратили выполнение экзаменационной работы по состоянию здоровья, предоставляется возможность сдать экзамен русскому языку 22 июня и по математике 26 июня.

Напоминаем, что участники ГИА имеют право:

- подать апелляцию о нарушении Порядка в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. При удовлетворении апелляции о нарушении Порядка результат экзамена аннулируется и участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в иной день, предусмотренный расписаниями проведения ГИА;

- подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами (в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету, в образовательные учреждения, которыми они были допущены к ГИА).

С результатами экзаменов выпускники текущего года могут ознакомиться в своих школах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА-11. Результаты» http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/rezultaty/ Сервис проверки результатов ЕГЭ (http://checkege.rustest.ru/).

Выпускникам 11(12) класса может быть выдан аттестат с отличием в случае получения ими итоговых отметок "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, удовлетворительных результатов прохождении ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации). Кроме того, необходимо получить: не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным предметам "Русский язык", "Математика" профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Математика" базового уровня; в случае прохождения выпускником 11 (12) класса государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам.

Информация о полученных аттестатах вносится в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», к которой имеют доступ организации среднего профессионального образования, высшего образования, работодатели.