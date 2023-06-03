«Пушкинская Ласточка» отправилась в путь

В преддверии празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина Октябрьская железная дорога - филиал ОАО "РЖД" инициировала проект «Пушкинская Ласточка». Это тематически оформленный подвижной состав электропоезда, посвященный различным вехам жизни и творчества великого русского поэта.

Впервые для визуального оформления подвижного состава ОАО «РЖД» были использованы не только легкоузнаваемые классические изображения о жизни и творчестве А.С. Пушкина, но и иллюстрации, сгенерированные технологией искусственного интеллекта. Кроме визуального оформления в уникальной стилистике, каждый пассажир «Пушкинской Ласточки» сможет в дороге прослушать тематический аудиогид о интересных фактах жизни великого русского поэта и его современников.

Каждый из восьми вагонов отражает одну из тем направлений творчества А.С. Пушкина. В интерьере подвижного состава «Пушкинской Ласточки» затронуты особенности эпохи XIX века, в котором жил Александр Сергеевич.

Вагон №1: здесь на карте маршрута следования электропоезда отмечены «пушкинские места» Северо-Запада, и возможность по железной дороге до них добраться.

Вагон №2 - это «Поэзия великого поэта XIX века».

Следующий вагон посвящен «пушкинским» повестям - "Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Пиковая дама», «Капитанская дочка». Есть в составе электропоезда вагоны с говорящим названием «Сказочный» и «Драматический». Здесь каждый из пассажиров сможет погрузиться в волшебный мир лукоморья, где оживают герои сказок «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О золотом петушке».

В «драматическом» вагоне «Пушкинской Ласточки» пассажиры познакомятся с такими произведениями, как «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Русалка», «Скупой рыцарь», «Руслан и Людмила». Самому известному роману в стихах «Евгений Онегин» посвящен отдельный вагон электропоезда.

Фото: Екатерина Дзюба