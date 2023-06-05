Гатчинские 10-классники отправились на военно-полевые сборы

В Гатчинском районе сборы были организованы в поселке Новый Учхоз на территории учебного центра зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Участвовало пять школ: Войсковицкая школа №2, Гатчинские школы №4, №7, №11, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского. Куратор сборов – заместитель директора по безопасности Гатчинской школы №11, преподаватель ОБЖ Войсковицкой школы №2 Сергей Викторович Михайлов.

Преподаватели учебного центра провели для школьников ознакомительную экскурсию по территории военного городка с посещением комнаты Боевой славы.

Программа соборов была рассчитана на два дня и включала цикл занятий по организации дежурства, несению караульной службы, размещению и быту военнослужащих, тактической, огневой, строевой, медицинской и физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Старшеклассники и руководители групп образовательных учреждений благодарят командование и преподавателей учебного центра за организацию и проведение сборов.