Ленобласть поздравляет «Ленинградец»
Три гола по воротам противника, более тысячи зрителей и абсолютная победа в последнем домашнем матче сезона 2022-2023 — областной футбольный клуб «Ленинградец» одержал победу над костромским «Спартаком» со счетом 3:0.
Матч прошел на стадионе Петровский в Петербурге, а сразу после игры губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды команде «Ленинградец» за выход в Первую лигу.
«Мы вышли в Первую лигу. Это большой серьезный успех клуба. Для нас это большая радость и большая ответственность, потому что первая лига — это другие условия, другие требования, и другие деньги. Но мы к этому готовы. Несколько наших компаний готовы нас поддержать. А самое главное — «Ленинградец» стал любимым клубом Ленинградский области и наших мальчишек: все ребята мечтают играть в «Ленинградце». Я считаю, что сегодня наша основная задача — закрепиться в Первой лиге, а дальше будем бороться. А в борьбе рождаются победы», — поздравил команду и болельщиков Александр Дрозденко.
Отдельные слова благодарности глава региона адресовал Игорю Левиту — инициатору создания и генеральному директору футбольного клуба «Ленинградец», компании ЛСР и всем партнерам проекта.
Александр Дрозденко особо отметил важность того, что вместе с клубом «Ленинградец» была создана спортивная школа: она растит талантливых молодых футболистов и помогает вовлекать в спорт большое число юных ленинградцев.