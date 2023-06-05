Ленобласть поздравляет «Ленинградец»

Матч прошел на стадионе Петровский в Петербурге, а сразу после игры губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил награды команде «Ленинградец» за выход в Первую лигу.

«Мы вышли в Первую лигу. Это большой серьезный успех клуба. Для нас это большая радость и большая ответственность, потому что первая лига — это другие условия, другие требования, и другие деньги. Но мы к этому готовы. Несколько наших компаний готовы нас поддержать. А самое главное — «Ленинградец» стал любимым клубом Ленинградский области и наших мальчишек: все ребята мечтают играть в «Ленинградце». Я считаю, что сегодня наша основная задача — закрепиться в Первой лиге, а дальше будем бороться. А в борьбе рождаются победы», — поздравил команду и болельщиков Александр Дрозденко.

Отдельные слова благодарности глава региона адресовал Игорю Левиту — инициатору создания и генеральному директору футбольного клуба «Ленинградец», компании ЛСР и всем партнерам проекта.

Александр Дрозденко особо отметил важность того, что вместе с клубом «Ленинградец» была создана спортивная школа: она растит талантливых молодых футболистов и помогает вовлекать в спорт большое число юных ленинградцев.