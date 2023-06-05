Подпишитесь на газету «Гатчинская правда» на 2-е полугодие 2023 года по льготным ценам!

Оформить подписку можно не только для себя, но и в подарок. Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России. Подписку также оформляют почтальоны при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Выписать периодику можно как для себя, так и в подарок. У клиентов, которые выписывают издания онлайн, есть возможность выбрать нужную газету или журнал по названию или подписному индексу, теме, алфавиту, интересам. Вся процедура займет буквально несколько минут.

Стоимость подписки на газету "Гатчинская правда" на 6 месяцев:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 611,04 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 571,56 руб.