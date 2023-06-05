В Гатчине прошел региональный этап интеллектуального турнира страны «Лига Знаний: школы и колледжи»

В региональном финале приняли участие 15 самых эрудированных команд региона. Сильнейшими командами Ленинградской области стали Лодейнопольский техникум промышленных технологий, Коммунарская школа №1 и Школа №14 Выборга. Региональные финалы турнира «Лига Знаний: школы и колледжи» продлятся до 11 июня по всей России.

Финалистов лично поздравили заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой, заместитель председателя Комитета образования Ленинградской области Владимир Колыхматов, врио ректора Государственного института экономики, финансов, права и технологий Александр Туфанов, заместитель главы администрации Гатчинского района Тимофей Материков.

«Участие в региональном этапе Всероссийского интеллектуального турнира "Лига знаний: школы и колледжи" Российского общества "Знание" свидетельствует о большой познавательной активности у наших школьников, их широком кругозоре и эрудиции. Все 15 команд, которые представили Ленинградскую область на региональном этапе турнира, и есть та сила, которая двигает нашу страну вперед. Ими гордятся не только родители и одноклассники, но вся Ленинградская область. Победы не бывают легкими, это всегда результат большой работы. Уверен, что каждый из участников, выполняя турнирные задания, проявил целеустремленность и нестандартное мышление — этим сильны ленинградцы», — отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой.

На заключительной игре участникам предстоит проверить свою эрудицию в различных сферах, в том числе в истории России, науке и технологиях, культуре, искусстве и спорте. Топ-10 команд страны получат ценные призы, среди которых гаджеты и денежные премии на собственное развитие.

Свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, член Совета Федерации, российский борец Александр Карелин, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой России Андрей Борисенко, генеральный директор АО «Просвещение» Наталья Третьяк.

Напомним, что турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов Российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа — индивидуальный и командный — прошли на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проводятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале в Москве.