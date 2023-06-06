«Мы Пушкину наш праздник посвятим!»
Золотая рыбка и Кот учёный, Поп и его работник Балда, царь Гвидон и царевна Лебедь — все эти знакомые нам с раннего детства персонажи ожили в Гатчине в Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С Пушкина 6 июня, в день рождения великого поэта.
В этот день у Пушкинской библиотеки было шумно, ярко и весело. Малыши из детских садов и ребята из летних школьных лагерей подготовили к этой замечательной дате стихи, песни, танцы и игры на тему сказок Пушкина.
Героями этого необычного концерта стали, наверное, все персонажи пушкинских произведений для детей. Ребята разыгрывали сценки, загадывали и разгадывали ребусы и загадки, рисовали — в общем, веселились от всей души. Время от времени они дружно подхватывали и продолжали знаменитые пушкинские строки. А взрослые радовались: вот как хорошо дети знают Пушкина, а значит, и свой родной русский язык!
Кстати, сам Александр Сергеевич тоже присутствовал на празднике в свою честь. И пусть он был невелик росточком и очень юн, зато раскланивался и делал пассы руками так виртуозно, что ему мог бы позавидовать взрослый поэт, привычный гость светских салонов и балов.
Юлия Лысанюк