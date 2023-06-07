Как ускорить догазификацию?

В заседании принял участие председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов, его заместитель Евгения Игнатова, представители АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», главы администраций поселений, представители подрядных организаций.

Как было отмечено на совещании, по планам газификации Гатчинский район лидирует в Ленинградской области с большим отрывом. В планах – порядка 60 тысяч подключений на ближайшие три года. Однако практические результаты оставляют желать лучшего.

По данным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в Гатчине в рамках социальной газификации на 1 июня принято 5966 заявок, заключено 5687 договоров, газ доведен до границ 2924 земельных участков. Подключено 469 домов.

- Гатчинский район с самого начала активно включился в процесс газификации, – отметила Людмила Нещадим. – Тема очень важная. Из 240 населенных пунктов у нас газифицировано 106 – менее половины. Есть программа, в рамках которой порядка 50 населенных пунктов включены в газификацию, но остается еще около 80, которые не попадают в программу газификации. Исходя из наших планов, цифра реальных подключений маленькая. Притом, что мы довели газ почти до трех тысяч домов.

Основной причиной низких темпов догазификации участники совещания назвали слабую активность самих жителей. На отсутствие заявок влияет цена вопроса. Однако по словам представителей Газпрома, стоимость подключения напрямую зависит от протяженности подземного газопровода. Чем больше участок, тем дороже газификация. Если расстояние от границы земельного участка до дома 10-15 метров, выделяемой субсидии достаточно, чтобы человек не платил лишнего. И, как заметил Сергей Морозов, площадь дома должна быть не более 200 квадратных метров, поскольку субсидировать граждан, владеющих огромными домами, нелогично. Кроме того, предусмотрена компенсация установки в доме газового котла – 21 тысяча рублей и газовой плиты – 9 тысяч рублей.

Заместитель председателя областного комитета по ТЭК Евгения Игнатова назвала населенные пункты Гатчинского района, где самые высокие плановые показатели по газификации и фактическое исполнение этих планов: Вырица, Сиверский, Мыза-Ивановка, Новосиверская, Старосиверская, Тайцы, Куровицы, Кобралово и Коммунар.

Руководители комитета по ТЭК особо подчеркнули необходимость доносить информацию о порядке газификации и догазификации до жителей, чтобы процесс пошел быстрее. Собственно, от граждан требуется заключение договора на догазификацию и выполнение работ по внутридомовой газификации.

Как отметил директор филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в Гатчине Александр Щербаков, в настоящее время идет колоссальное строительство распределительных сетей по населенным пунктам:

- На сегодня построено 29 «распредов», которые дают возможность газификации 4617 домовладений. Это потенциальные заявители. Сейчас на стадии строительства находится 50 газопроводов, которые будут завершены в 2023 году, – сказал Александр Юрьевич.

Глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко задал вопрос по поводу газификации трех населенных пунктов поселения: в деревнях Погост и Новокузнецово распределительный газопровод был сделан в этом году, в Высокоключевом – два года назад. При этом трубы высокого давления до сих пор нет. Газовая котельная в Высокоключевом уже смонтирована, мазутная закрыта, и приходится привозить и ставить на год модульную котельную – в ожидании газа.

Представители комитета по ТЭК ответили, что ситуация была сложная, шли суды. Теперь подрядчик определен, и срок завершения работ – 2023 год.

Также газ ждут Прибытково, Покровка и часть деревни Кобрино…

Глава администрации Сусанинского поселения Константин Морин поинтересовался газификацией деревни Заполье, Красницы и части Кобралово: схемы газификации сделаны, с Газпромом согласованы – надо строить газораспределительный трубопровод.

Глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс поднял проблему восстановления дорог после работ по прокладке трубопроводов. Чтобы не получалось так: объект сдан, дорожная инфраструктура не восстановлена. Представители комитета по ТЭК заверили, что у каждого подрядчика имеются гарантийные обязательства по восстановлению дорог.

Также был вопрос по поводу подключения газа в не газифицированном населенном пункте: если газопровод проходит в нескольких десятках метров от деревни, есть ли у жителей шанс подключиться к этому газопроводу?

- Если газа в деревне нет, то это платное технологическое подключение за счет заявителя. Гражданин имеет право обратиться в Газпром, и, если техническая возможность есть, газ доведут до границ участка, – ответили представители комитета по ТЭК.

И еще: по правилам, если в деревне газифицирован хотя бы один дом, населенный пункт считается газифицированным, соответственно, для всех остальных догазификация – доведение газопровода до границ участка – будет бесплатной. Однако не всегда имеется техническая возможность газификации всего населенного пункта, это надо учитывать.

После заседания муниципального штаба участники совещания посетили строительство мемориального комплекса в Дони, где требуется подведение газопровода для Вечного огня.

Екатерина Дзюба