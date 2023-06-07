Ленинградцы отправили груз в зону СВО

Груз был сформирован депутатами и предпринимателями Ленинградской области по просьбе бойцов из нашего региона, которые находятся в зоне специальной военной операции.

- Груз формировался непосредственно по заявке самих бойцов: мы везем всё то, что просили наши ребята, и что им особенно нужно. В составе груза - запасные части и инструменты для ремонта и обслуживания боевой техники, инструменты для шиномонтажа, оргтехника и комплектующие к ней, а также столь нужные квадрокоптеры, - сказал Сергей Коняев.

Парламентарий выразил особую благодарность за отзывчивость и активное участие в поддержке военнослужащих всем, кто оказал помощь:

- ООО «Гамбль» и его руководителю Георгию Борисовичу Александрову,

- ООО "Новый Свет-ЭКО" и его директору Евгению Львовичу Дегтяреву,

- Общественному фонду содействия развитию Ленобласти,

- предпринимателю Алексею Георгиевичу Александрову и многим другим.

Из регионального исполкома и Общественной приёмной «Единой России» в Ленинградской области на Донбасс отправились письма для наших бойцов, детские открытки и рисунки, в том числе те, которые ребята из многодетных семей и семей участников СВО делали на мастер-классах в региональной приемной партии.

Также депутат планирует посетить Енакиево: посмотреть, как идет восстановление подшефной территории, и узнать, чем нужно помочь.