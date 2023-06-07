Приоратский парк глазами художников

Арт-фестиваль «Под сенью старых лип» организует и проводит Парковое агентство Ленинградской области уже третий год. Художники рисовали в Демидовской усадьбе в Тайцах и во второй раз вышли на пленэр в Приоратском парке Гатчины.

Одна из главных целей арт-фестиваля – сохранение объектов культурного наследия. А основная идея массового пленэра - соединить историю, действительность и искусство. В качестве творческого задания конкурсантам предлагаются объекты культурного наследия. В данном случае им стал сам Приоратский парк. В своей творческой работе художник, в том числе, фиксирует его современное состояние, а это один из способов сохранения исторической памяти.

Во время небольшой прогулки с экскурсией художники узнали историю объекта культурного наследия – Приоратский парк и определили место для работы. С погодой в этот раз несказанно повезло – было солнечно и очень комфортно. Художники расположились в самых живописных местах - на берегу озер Филькино и Черное, на холме между озерами и в овраге у Приоратского дворца.

Арт-фестиваль «Под сенью старых лип» включает в себя конкурсную программу. Участниками конкурса в этом году стали художники Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Работы рассматриваются в трех номинациях в зависимости от уровня художественной подготовки: профессионалы, учащиеся и любители. Участвуют преподаватели, выпускники и ученики творческих студий, художественных школ и колледжей, свободные художники, а также самоучки, приехавшие на арт-фестиваль, чтобы набраться опыта.

Один из критериев оценки – новый, неожиданный взгляд художника на исторический объект. В этом году звучало пожелание «Больше парка!» Но художники, в основном, рисовали визитную карточку Гатчины, главную архитектурную доминанту Приоратского парка – Приоратский дворец.

Пленэр проходил до 18 часов. На следующий день работы оценивало жюри.

Третий год подряд в жюри конкурса работает опытный профессиональный художников Елена Жданова. Елена Юрьевна преподавала в Академии художеств, многие годы ведет Школу живописи.

- Сегодня мы рисуем с натуры. Это масленая живопись, - пояснила Елена Жданова. - Как член жюри конкурса, очень хочу увидеть интересные сюжетные работы. Художнику недостаточно быть сосредоточенным на том, что он видит. Это можно сфотографировать, а потом обработать в графических редакторах. В этом году конкурсантам поставлена задача включить сюжет. Вот, например, участница конкурса рисует с натуры художницу, которая рисует на пленэре. Это уже не чистый пейзаж, а здесь есть сюжет, композиция.

Как опытный наставник, Елена Жданова советует своим ученикам проявлять больше творчества: делать то, с чем не справляются компьютерные программы и те же нейросети.

- Нейросети художнику не конкуренция. Они могут выполнить задание, но у них нет искры творчества, нет эмпатии. Творческий импульс, идею им все равно должен дать человек. Сейчас образовалось огромное поле деятельности, где требуются компьютерные художники – дизайнеры, монтажеры, которые работают в графическом редакторе. Там бесконечное пространство для творчества, востребованность на рынке труда и хорошие зарплаты. Поэтому я сейчас смотрю на своих учеников, на их работы - и спокойна за их будущее, - сказала Елена Жданова.

Как отмечают организаторы, участие в конкурсе отлично мотивирует художников не зависимо от возраста и уровня мастерства. Им это интересно, хотя написанную работу нужно сдать. По итогам конкурса организуется выставка, которая поедет по всей стране – это, безусловно, компенсирует труд художника.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 10 июня в 18 часов на открытии фестиваля «Лето. Парк. Кино.» в Приоратском парке.

Татьяна Можаева