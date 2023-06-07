В Приоратском парке открывается новый киносезон!

О новой программе фестиваля «Лето. Парк. Кино» и других интересных событиях, которые этим летом ждут гостей в Приоратском парке, рассказывает заместитель директора Паркового агентства Юлия Петрунина.

- Фестиваль «Лето. Парк. Кино» Парковое агентство Ленинградской области проводит четвертый год подряд. Юлия Борисовна, как вы отбираете фильмы?

- Последние два года при составлении программы кинопоказов мы делаем акцент на популяризацию отечественного кинематографа – добрых советских фильмов и анимации. Для кого-то это повод лишний раз пересмотреть любимые фильмы, а для молодого поколения – в какой-то мере погружение в атмосферу советского прошлого.

Многое зависит от того, какие фильмы нам разрешат показывать. Большая работа ведется при получении всех необходимых согласований. В этом году мы сотрудничаем с такими киностудиями и правообладателями, как Ленфильм, Госфильмофонд, Централ Партнершип, ВГТРК, Первый канал, Мосфильм и другими.

- Чем будете удивлять в этом году?

- Мы стараемся не только показать кино, но и просветить нашего зрителя, поднять настроение.

В уютной атмосфере зеленого кинотеатра вместе с ведущими киностудиями страны мы покажем старые добрые советские киноленты - «Три плюс два» (1963, реж. Г. Оганисян), «Курьер» (1986, реж. К. Шахназаров), «Собачье сердце» (1988, реж. В. Бортко), «Карнавал» (1981, реж. Т. Лиознова). В детской программе - «Летучий корабль» (1979, реж. Г. Бардин), «Королевство кривых зеркал» (1963, реж. А. Роу), «Тайна третьей планеты» (1981, реж. Р. Качанов), «После дождичка. В четверг» (1985, реж. М. Юзовский) и другие.

В этом году нам удалось получить все необходимые разрешения на показ современных российских фильмов - «Движение вверх» (2017, реж. А. Мегердичев), «Огонь» (2020, реж. А. Нужный), «Мы из будущего» (2008, реж. А. Малюков) и других.

Мы разнообразили и расширили программу, подготовили много творческих сюрпризов для гостей фестиваля.

- Как строится программа фестивального вечера?

- В 16 часов начинается детская программа – мультфильм и сказка, потом концертная программа «Летней эстрады», а затем вечерний кинопоказ.

Перед киносеансом обязательно представляем фильм: какие актеры снимались, как воплощался режиссерский замысел. В зависимости от фильма это могут быть смешные, неожиданные или познавательные истории. Мы видим, что наших зрителей это интересует не меньше, чем сам фильм.

В музыкальной части фестивального дня мы воссоздаем на сцене атмосферу летней эстрады. Это, своего рода, попытка возродить традицию, когда в хорошую погоду в парке у летней эстрады собирались люди: дети играли, родители сидели на лавочках и слушали музыку.

Мы очень рады, что люди приходят в парк семьями. Поддерживая эту традицию, мы проведем фотоконкурс, оформим выставку с фотографиями, на которых запечатлены семейные прогулки в парке, пригласим творческие семьи принять участие в концерте.

Продолжим поддерживать книгообмен – шкафы с книгами на берегу Черного озера постоянно востребованы.

- Первый кинопоказ фестивального сезона 2023 года состоится уже 10 июня. Расскажите о фильмах открытия.

- Откроем фестиваль тематической увлекательной викториной о советском кино и музыке в 15 часов.

В 16 часов приглашаем юных гостей фестиваля на детский кинофильм «Внимание, черепаха!» (1969, реж. Р. Быков).

В 18 часов 30 минут на летней эстраде выступит группа Format FM и будет дан торжественный старт новому сезону.

Продолжится киновечер в 19 часов фильмом «Движение вверх» (2017, реж. А. Мегердичев) о легендарной победе советских баскетболистов на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

- Верстая программу кинопоказов, вы стараетесь привязываться к важным датам. Какие праздничные события отразились в программе 2023 года?

- В этом году впервые тематический кинопоказ пройдет в День России – 12 июня. Мы покажем мультфильм «Князь Владимир» и картину «Огонь» (2020, реж.

А. Нужный) - героическую историю о пожарных и спасателях.

17 июня в 14 часов состоится премьера концертной программы, посвященной 100-летию со дня рождения композитора Исаака Шварца, под руководством заслуженного артиста России, театрального режиссера Александра Исакова с участием артистов Петербург-концерта. Это будет история про легендарную музыку Шварца. Конечно, будет звучать музыка композитора, показаны отрывки из фильмов с незабываемыми мелодиями, выступят замечательные исполнители и музыканты. Концерт продолжится показом документального фильма «Звезда пленительного Шварца» (2023, реж. А. Олиферук), картиной «Соломенная шляпка» (1974, реж. Л. Квинихидзе) - в 16 часов 30 минут и «Мелодии белой ночи» (1976, реж. С. Соловьев и К. Нисимура) - в 19 часов.

Кроме того, с 8 июня в Приоратском парке на традиционном месте у озера Филькино будет работать тематическая выставка, посвященная Исааку Шварцу. Она подготовлена в сотрудничестве с Культурным центром «Дом Исаака Шварца» в поселке Сиверский.

24 июня кинопоказ будет посвящен Дню памяти и скорби. Традиционно будут звучать песни военных лет, покажем фильм «Мы из будущего». В прошлом году удачно прошла акция «Открытый микрофон», когда гости фестиваля читали стихи о войне. Постараемся ее повторить.

В День семьи, любви и верности - 8 июля - на праздник «Споем семьей» соберутся творческие семьи, чтобы дружно спеть любимые песни.

Также в рамках фестиваля в этот день пройдут интеллектуальные викторины на тему кино и музыки, детские игровые интерактивные программы и, конечно, гостей вечерних кинопоказов будут ждать талантливые музыканты и исполнители на летней эстраде.

У Водонапорной башни, как и в прошлом году, уже появилась афиша с расписанием кинопоказов на все лето. При неблагоприятной погоде кинопоказ может быть перенесен на другой день, поэтому накануне лучше уточнить, состоится ли мероприятие. За всеми новостями фестиваля можно следить в группе Паркового агентства https://vk.com/parkilenreg.

- Будет ли фестиваль «Лето. Парк. Кино» расширять свою географию?

- Такие планы есть. Стоит отметить, у Паркового агентства в ведении не только Приоратский парк в Гатчине и Демидовская усадьба в Тайцах, но еще и новый историко-мемориальный парк Александра Невского в Тосненском районе. Парк Александра Невского расположен на территории комплексного памятника природы «Саблинский» на правом берегу реки Тосны. Предполагается, что на этом месте 15 июля 1240 года князь Александр Невский совершил молитву перед легендарной Невской битвой со шведами, в которой русское войско одержало победу. И именно на 15 июля мы запланировали там показ документального фильма «Александр Невский».

Приоратский парк останется неизменной площадкой для проведения фестиваля. Зрителям полюбился уютный зеленый кинозал, удобные кресла, хороший звук. Фестиваль притягивает своей уникальной атмосферой уютного кинотеатра на фоне живописного парка.

- Желаем удачи. До встречи на фестивале.

Татьяна Можаева