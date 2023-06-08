Браво, девочки! Виват, Гатчина!

- С поездкой в Нижний Новгород нам помогли частные инвесторы, которые совместными усилиями выделили 30 тысяч рублей на данный старт. Данная сумма позволила покрыть все расходы. Мы благодарим Владимира Крецу, Арсения Евмененко и Романа Корчагина за предоставленную возможность принять участие и быть среди лучших в Нижнем Новгороде.

Купив заранее билеты на поезд, оплатив стартовый взнос и гостиницу онлайн, мы отправились на турнир. Моя задача как тренера заключалась еще и в том, чтобы максимально создать комфортные условия для спортсменок в Нижнем Новгороде. Очень тщательно выбирался

отель с учетом запланированных расходов, учитывалось наличие завтрака в день соревнований и расстояние до места проведения соревнований. На все это пришлось потратить неделю, и выбор был сделан в пользу отеля «Весна». Как оказалось позже, выбор был оправдан на все 100% - месторасположение, цены, удобства и прочие прелести.

Отель расположен в историческом центре Нижнего Новгорода. Рядом Стрелка, стадион, Нижегородская ярмарка, торговые центры. При этом сам отель в очень тихом месте, можно спать с открытым окном.

По приезде мы прошли мандатную комиссию и процедуру взвешивания, а чуть позже отправились гулять по Нижнему Новгороду. Это один из древнейших городов России, город контрастов, где старые купеческие улочки соседствуют с современными высотками. Это столица граффити и закатов, айтишников и университетов. В 2021 году Нижний Новгород с размахом отпраздновал 800 лет. Мы прогулялись по улице Большая Покровская, вдоль стен Нижегородского Кремля, насладились прекрасным закатом с видами слияния Оки и Волги. Прогулялись по Нижне-Волжской набережной, откуда открывается потрясающий вид на Чкаловскую лестницу — одну из самых длинных в России. Ну, что тут сказать! Я влюблен в Нижний Новгород! Очень красивый и ухоженный город!

Следующий день в Нижнем Новгороде стал не менее запоминающимся и историческим. Гатчинские спортсменки Лидия Улитина и Ксения Копачева пополнили копилку своих личных наград на турнирах Loko Judo. До этого момента Ксения была победителем данного турнира в Подмосковном городе Долгопрудный, а уже в Нижнем Новгороде Ксения подтвердила свой класс и выиграла этап детской лиги дзюдо, получив высшую награду турнира из рук заслуженного мастера спорта РФ, олимпийского чемпиона по дзюдо в Рио 2016 года Беслана Мудранова.

Лидия Улитина до этого момента была дважды серебряным призером турнира Loko Judo (Долгопрудный, Калининград), и в этот раз могла претендовать на высшую ступень пьедестала, но не сложилось. Как итог, только бронзовая награда из Нижнего Новгорода, добытая в упорной борьбе в малом финале. Награду на пьедестале Лидия Улитина получила от не менее титулованного спортсмена, чемпиона России по дзюдо, чемпиона и призёра чемпионатов Европы по дзюдо, призера чемпионатов мира в командном первенстве по дзюдо, мастера спорта международного класса Алима Гаданова.

Успех гатчинских спортсменок - событие для города Гатчины нерядовое. Приятно, когда юные спортсменки, поднимаясь на пьедестал, слышат свои имена и фамилии, а также под сводами спортивной арены слышат упоминание Гатчины, откуда они родом, и которую прославляют не в первый раз на всероссийских стартах. Браво, девочки! Виват, Гатчина!

После награждения мы отправились в отель. Отдохнули, подкрепились и отправились гулять по ночному городу. Мы опять прогулялись по Большой Покровской улице: огни, фонари, скульптуры, кафе и сувенирные лавочки. А затем мы попали в парк 800-летия Нижнего Новгорода, откуда открывается нереальный по красоте вид на Стрелку, где расположен его величество красивейший стадион, огромный и красивый храм Александра Невского и, конечно же, вид на ярмарку, которая очень достойно украшает город. Сидя на скамеечке в парке на высоком берегу, ночным городом можно любоваться до рассвета. А затем пошел мелкий дождь, который совсем не испортил нам настроения.

На третий день мы порядком выспались, вкусно позавтракали. И тут, на наше счастье, на связь вышел мой институтский друг, который работает преподавателем в академии в Нижнем Новгороде и, на секундочку, является мастером спорта по самбо, - Михаил Куликов. Он показал Нижний Новгород там, где мы еще не бывали. Мы имели возможность прокатиться по канатной дороге через Волгу, которая соединяет два города - Нижний Новгород и город Бор. Бор знаменит тем, что там делают лобовые стекла для машин, как легковых, так и грузовых. Канатная дорога между двумя городами служит «маршрутным такси», а для таких туристов, как мы, является источником новых эмоций. Вид из кабинки канатки на Волгу впечатляет. Затем мы оправились в Вознесенский Печерский мужской монастырь, основанный в 1330 году. А какой в Нижнем Новгороде прекрасный действующий храм Александра Невского! Мы поставили свечи в храме за всех, за здравие, за тех, кто с нами, за нашу Русь! Слава Богу за все! Кто будет в этом городе, обязательно побывайте в этом храме.

А дальше нас ждала дорога домой. Спасибо, Нижний Новгород, за гостеприимство, за победы, за яркие эмоции. Мы обязательно вернемся еще!

Впереди насыщенные учебно- тренировочные сборы в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарии. Следующие этапы Loko Judo состоятся в конце сентября в Благовещенске, в начале октября в Калининграде. В конце октября состоится грандиозный и самый престижный турнир серии «Masters» в Нальчике, в ноябре старты пройдут в Московской области, в начале декабря закончится набор рейтинговых очков турниром в Челябинске.

15 -17 декабря 2023 года в Москве состоится финальный и закрытый турнир сезона 2023 года Loko Judo, на который будут приглашены 8 лучших спортсменов по рейтинговым очкам в каждой категории. Лидия Улитина и Ксения Копачева имеют все шансы отобраться на итоговый турнир в Москве, но они не имеют самого главного - возможности принять участия в отборочных этапах, так как каждый этап требует определенного финансирования. Конечно, под лежачий камень вода не течет, и мы будем искать эти возможности для достижения поставленной цели и побед! Если кто-то готов помочь и профинансировать старты для гатчинских спортсменок, то мы с благодарностью воспользуемся вашим предложением.

А пока хочется насладиться победами девчонок и искренне порадоваться за их успехи! Девочки, спасибо за ваш труд и победы. Все еще впереди!