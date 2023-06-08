Ленобласть и Петербург решают социальные вопросы вместе

«Наша задача ― постоянно «сверять часы» в ходе взаимодействия двух субъектов по всем аспектам социально-экономического развития. Сегодня мы обсудили ряд важных проектов, в том числе те, которые идут по поручению Президента России Владимира Путина. Поддержана важнейшая для Ленобласти и Санкт-Петербурга инициатива по созданию на Северо-Западе единого образовательно-производственного кластера для подготовки кадров для сельского хозяйства. В целях обеспечения согласованности действий и интеграции усилий приняли решение совместно с коллегами из Петербурга работать над проектом маршрута Малой дороги жизни. А также договорились о синхронизации мер социальной поддержки в части выплат супружеским парам, которые отмечают юбилеи семейной жизни», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по случаю юбилеев супружеской жизни предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семейным парам, в которых оба супруга являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории соответствующего региона. Проектом закона Санкт-Петербурга предлагается установить, что в случае, если один из супругов прописан в городе, а второй супруг прописан в области, то единовременная выплата предоставляется в размере 50% от соответствующих юбилею сумм. Введение такой нормы в Петербурге требует принятия аналогичной нормы и в Ленинградской области в целях синхронизации мер социальной поддержки.

Создание образовательно-производственного центра запланировано на базе Санкт-Петербургского аграрного университета с привлечением профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, например, Беседский сельскохозяйственный техникум, Бегуницкий сельскохозяйственный техникум и Лисинский лесной колледж. Университет планирует подать заявку на получение гранта в рамках федеральной инициативы «Профессионалитет».