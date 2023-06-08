Органическое земледелие в массы!

Со специалистами аграрного сектора региона и Гатчинского района встретились общественники - представители поселений, педагоги. От администрации Гатчинского района в работе круглого стола приняла участие начальник отдела по АПК Елена Ильясова.

В ходе круглого стола начальник сектора растениеводства комитета АПК и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области Валентина Соболева выступила с докладом о современном состоянии органического земледелия в России.

На мероприятии прошла презентация первой в регионе сертифицированной органической фермы «Веси», расположенной в поселке Пудость Гатчинского района. Руководитель фермы Владимир Епешин и главный агроном Дмитрий Мариничев рассказали о прохождении органик-сертификации, о методах естественного возделывания земли, а также о проектах по популяризации органического земледелия, реализуемых фермой. Это - волонтерские дни, просвещение в соцсетях, экскурсии для школьников, «Праздник Ижорской репы». Все они направлены на формирование традиций органического фермерства и возвращение на стол очень полезных овощей, таких как репа и редька.

По итогам круглого стола принято решение рассмотреть возможность создания в Гатчинском районе Информационно-консультативного центра по поддержке и развитию личных подсобных хозяйств, где можно получать информацию о переходе на органическое земледелие: как питать почву без минеральных удобрений, как бороться с вредителями без агрохимии. В качестве консультанта в этот проект приглашена ферма «Веси» - форпост органического земледелия в Ленобласти.

Татьяна Можаева