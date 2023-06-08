В «Сильвии» продолжают работать поисковики

Ребята из гатчинского отряда «Искра» в мае возобновили работы по поиску останков погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей и военнопленных (начатые летом 2022 года). Итоги первого месяца работы - поднято 45 человек. Работы продолжаются.

Как сообщила депутат Государственной Думы РФ Ольга Занко, от поисковиков поступило очень правильное предложение — сделать новое воинское захоронение в самом парке "Сильвия" или рядом с будущим памятником жертвам геноцида советского народа.

- Поддержала эту идею, нужно с почестями захоронить погибших от зверств нацистов. В совокупности в парке «Сильвия» отрядом «Искра» найдено 177 останков убитых во время Великой Отечественной войны. Их нацисты закопали прямо в парке – там, где сейчас гуляют ленинградцы и гости региона. Каждый раз, когда нахожусь в Гатчине, стараюсь приехать в гости к ребятам из «Искры». В этот раз передала руководителю отряда Андрею Клементьеву благодарственные письма за работу по увековечению памяти, узнала, чем ещё могу помочь. Эти ребята — настоящие патриоты, некоторые из них отправились в зону СВО добровольцами. Сейчас по просьбе поискового отряда вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко передаем необходимую технику на фронт их товарищам-поисковикам.

Фото отряда "Искра"