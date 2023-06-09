Есть такая профессия!

Агитационная палатка стоит около памятника защитникам и освободителям Гатчины, привлекая внимание патриотической музыкой.

Работу с гражданами проводят представители Гатчинского военкомата и военные. Желающие защитить свою страну, свои семьи, своих близких беседуют с ними обстоятельно.

- С каждым кандидатом мы беседуем, выдаем анкету и информационный материал о контрактной службе, где указан порядок поступления, размер денежного довольствия в учебном центре и в зоне СВО, перечислены все федеральные и региональные социальные гарантии, льготы и выплаты. Некоторые берут памятки, чтобы изучить дома. Здесь мы работаем в ежедневном режиме с 11 до 17 часов. И сколько нужно – столько и будем работать, – рассказал помощник начальника отделения Гатчинского военкомата Леонид Бутко.

С 31 мая Ленинградская область повысила до 300 тысяч рублей выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. Выплата положена также офицерам запаса, решившим заключить контракт с военным ведомством для участия в специальной военной операции.

Вместе с выплатой из федерального бюджета добровольцы получат в совокупности 495 тысяч рублей.

Расширяется и список льгот для всех военнослужащих в зоне СВО: на данный момент в Ленобласти действуют 52 меры поддержки наших защитников. На областные выплаты теперь могут рассчитывать и бойцы частных военных компаний.

Заключить контракт может любой совершеннолетний, получивший основное общее образование и прошедший медкомиссию.

Телефона пунктов отбора на военную службу по контракту по Гатчинскому району – 8(81371)2-28-61, 8(81371)2-28-66.

Адреса пунктов призыва: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 12 и ул. Красная, д. 26.