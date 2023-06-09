Ленобласть объявила новый конкурс социальных проектов

Конкурс проводится на электронной платформе Ленобласть.гранты.рф. Общая сумма поддержки - 62,3 млн рублей.

«Конкурсная компания-2023 в Ленинградской области продолжается без перерывов с начала года. Сегодня открыт прием заявок на третий этап конкурса, в котором основная номинация ― социальные проекты, посвященные тематическому Году Команды Знаний. Мы очень рассчитываем, что обратной связью на беспрецедентное увеличение государственной поддержки станут новые важные для жителей области проекты и инициативы», ― отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Заявки на конкурс принимаются по трем направлениям:

Год Команды Знаний ― 42,3 млн рублей (максимальная сумма на один грант ― 4 млн рублей)

Развитие гражданского общества, в том числе – поддержка местных инициатив ― 10 млн рублей (максимальная сумма на один грант ― 4 млн рублей)

Поддержка туристического потенциала Ленобласти ― 10 млн рублей (максимальная сумма на один грант ― 3 млн рублей).

Заявки принимаются до 18 час. 00 мин. 10 июля 2023 года.