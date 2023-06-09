Область приглашает познакомиться с культурой вепсов

В этом году главной темой стал «Vepsän mec – Вепсский лес». Праздник начнется в 13.00 на площади перед зданием Вепсского центра фольклора – здесь развернется концертная программа, игровая площадка для детей и ярмарочные ряды. Гостей ждут вепсские подворья с ароматной вепсской выпечкой и самобытной сувенирной продукцией.

Желающие познакомиться с вепсской культурой смогут оценить новую анимированную экспозицию «Хозяин леса» в Вепсском центре фольклора, а любители фол-музыки насладятся выступлениями вепсского фольклорного ансамбля «Армас», народного ансамбля песни и танца «Онежские зори» и фольклорных коллективов «Сударушки» и «Оятская вечерка» Ленинградской области, заслуженного коллектива народного творчества «Вепсский народный хор» Республики Карелия, фольклорных коллективов «Горница» и «Линдуйжед» Вологодской области, а также фольк-шоу «Колесо» Санкт-Петербурга.

Областной вепсский праздник «Древо жизни – 2023» проводится в селе Винницы более 35 лет и является местом ежегодной встречи вепсского народа трех регионов: Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей.