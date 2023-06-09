«Пусть судьба вернёт добро вам сторицей»

Виновников торжества приветствовала глава гатчинской администрации Людмила Нещадим:

- Я хочу поздравить всю многотысячную команду социальных работников Ленинградской области с профессиональным праздником и выразить огромную благодарность за наш совместный путь, который однозначно вписан в историю региона и страны, – сказала Людмила Николаевна. – Гатчинцы на протяжении всей своей истории оставались приверженцами замечательным традициям, заложенным императрицей Марией Федоровной, и делали все возможное, чтобы их развивать. Сегодня на сферу соцзащиты возложены новые важные задачи: работа с семьями наших земляков – участников специальной военной операции, с самими военнослужащими. В Ленинградской области развивается инфраструктура оказания помощи гражданам этой категории. В Выборгском и Всеволожском районах открыты филиалы фонда помощи участникам СВО, в ближайшее время такой филиал откроется в Гатчине. Я уверена, что общими усилиями мы решим эти задачи.

Людмила Нещадим напомнила, что первый реабилитационный центр для детей-инвалидов открылся в Гатчине, работа системы соцзащиты в формате «одного окна» тоже начиналась в Гатчине, многие технологии апробировались именно на гатчинской земле. Конечно, за всем этим стоит труд работников соцзащиты.

С профессиональным праздником соцработников поздравил заместитель председателя совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский:

- Я хочу поблагодарить вас за ту непростую, порой недооцененную, но такую нужную нашему обществу работу, – сказал Сергей Владимирович, обращаясь к социальным работникам. – Желаю вам крепкого здоровья и сто лет жизни – на благо нашего общества.

По традиции, в этот день состоялась торжественная церемония награждения лучших работников социальной сферы. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм благодарность главы Гатчинского района получили 12 человек – эксперты по организации социального обслуживания и поддержки, медработники, волонтеры.

За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения благодарность администрации Гатчинского района была объявлена 15 сотрудникам – соцработникам, медсестрам, специалистам.

Великолепный букет и поздравления с профессиональным праздником получила и глава гатчинской администрации Людмила Нещадим, несколько лет возглавлявшая комитет по социальной защите населения Ленинградской области. Под ее началом были реализованы серьезные проекты: проведена административная реформа, внедрен Социальный кодекс Ленинградской области. Сегодня глава администрации активно взаимодействует с общественными организациями, в том числе ветеранскими, женскими и молодежными движениями, со старостами населенных пунктов, инициативными гражданами и организациями инвалидов. Людмила Николаевна убеждена: важнейший фактор социального развития района – забота о людях, нуждающихся в конкретной помощи.

Социальных работников поздравляли депутаты Законодательного собрания Татьяна Бездетко и Александр Русских.

- Ваш труд невозможно переоценить. Именно социальный работник по роду службы ближе всех к нуждам и проблемам людей. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны получают необходимую помощь, уход и заботу. Одни ждут от вас конкретных дел, другие – доброго слова, участия и поддержки в трудную минуту. Поэтому вы изо дня в день демонстрируете не только профессионализм, но и лучшие человеческие качества, – говорится в поздравительном адресе.

Особую благодарность депутаты выразили ветеранам социальной сферы – за верность профессии и безграничную любовь к людям.

Благодарственными письмами Законодательного собрания Ленинградской области были награждены сотрудники Центра социальной защиты: эксперт 1 категории отдела организации социального обслуживания населения Анна Долгова и главный специалист отдела развития информационных систем Анатолий Матвеев.

Благодарность областного парламента получила медсестра Гатчинского психоневрологического интерната Наталья Иванова. Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области был вручен медсестре Гатчинского ПНИ Галине Савченко.

С профессиональным праздником лучших работников социальной сферы Гатчинского района поздравила Виктория Александрова – первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области. Шестерым сотрудникам она объявила благодарность областного комитета по соцзащите – за добросовестный труд и в связи с Днем социального работника. Электромонтер Гатчинского психоневрологического интерната Владимир Васильев был награжден почетной грамотой комитета.

На концерте в честь Дня соцработника выступили творческие коллективы Гатчины и гости из Санкт-Петербурга – лауреат всероссийских и международных конкурсов вокально-инструментальный ансамбль «Птица счастья».

Завершилась церемония награждения чествованием ветеранов социальной сферы.

Напомним, что День социального работника в России отмечают 8 июня. Именно в этот день в 1701 году Петр I издал указ «Об учреждении во всех губерниях Российской империи гошпиталей». Спустя почти столетие Павел I назначил свою супругу Марию Федоровну главой всех социальных учреждений, и до конца жизни императрица оставалась «августейшей благотворительницей Гатчины», именно она заложила основу российской системы благотворительности и попечительства. Под ее руководством в России было создано целое ведомство благотворительных учреждений, которым императрица управляла 32 года. По приказу императрицы были учреждены народные школы, сиротские дома, больницы и богадельни. Здание в нового госпиталя в Гатчине на ул. Киргетова, 1 Мария Федоровна возвела на собственные средства. На фасаде было начертано: «Павла I богоугодные заведения».

Современная соцзащита – это динамичная система, развивающаяся в двух направлениях: социальной поддержки и оказания социальных услуг отдельным категориям граждан. В Гатчинском районе меры соцподдержки ежегодно получают более 55 тысяч жителей. За 2022 год в Гатчинский филиал Центра соцзащиты населения поступило более 67 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг.

Социальные услуги в Гатчинском районе оказывают 10 учреждений, в числе которых – реабилитационный центр для детей и подростков «Дарина», фонд многодетных и одиноких матерей «Теплый дом», Гатчинский психоневрологический интернат, центр социального назначения «Конкордия-Плюс», «СтомаМедСервис», Центр медицинской техники и другие.

В этот день в адрес социальных работников звучало много искренних благодарных слов и добрых пожеланий. Завершая поздравление, Людмила Нещадим пожелала своим коллегам благополучия, здоровья, тепла, домашнего уюта:

- Пусть не оскудеет ваша душа любовью, добром и щедростью. И пусть судьба будет к вам не менее благосклонна и все вернет вам сторицей.

Екатерина Дзюба