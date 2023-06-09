В День России электрички в Ленобласти поедут по-новому

10 и 11 июня пассажирские составы будут отправляться в режиме субботнего дня, а 12 июня — по расписанию воскресенья.

«Совместно с «Северо-западной пригородной пассажирской компанией» своевременно корректируем расписание пригородных поездов, работающих по заказу нашего комитета. Следим за пассажиропотоком на направлениях», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Дизель-электропоезда № 6673/6674 на участке Санкт-Петербург – Балтийский – Сланцы будут ходить как обычно, без учета праздничных выходных.

На Финляндском направлении 11 июня отменяется электричка Сосново — Финляндский вокзал в 7:56 утра.

На Витебском направлении пригородные поезда на локомотивной тяге, осуществляющие движение по маршруту Оредеж – Дно, а также дизель-электропоезда и рельсовые автобусы, курсирующие на участках Санкт-Петербург – Витебский – Новолисино – Рогавка – Великий Новгород, Луга – Великий Новгород, Луга – Псков, будут ходить в соответствии с расписанием календарных дней недели.