День России – в столице Ленинградской области

С утра в городе звучала музыка, волонтеры раздавали ленточки с российским триколором и флаеры с текстом гимна Российской Федерации. На Соборной работали палатки, где младшее поколение училось плести из бисера и ниток. Дети мастерили животных России и браслеты в народном стиле.

Наталья Рочева исполнила песню «Живи, моя страна», танцоры гатчинского коллектива «РитмИкс» и курсанты «Отчего края» развернули полотнище российского флага на целую площадь перед сценой.

К участникам праздника обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В своем поздравлении он отметил, что День России – не просто государственный праздник. Это общенародный праздник, когда мы отдаем дань чести, уважения, гордости и любви к нашей великой Родине – России:

- История России начиналась здесь, на этой земле, в Старой Ладоге, куда в 862 году пришли Рюрик и Олег по призыву славянских племен, и тогда же появилось первое упоминание Руси как государства. За свою многовековую историю страна прошла через разные испытания, но мы всегда испытываем гордость за наших соотечественников, защищавших российские рубежи, за наших ученых, литераторов, поэтов, музыкантов, живописцев, за весь творческий российский народ, и, конечно, за то единство, которым всегда славилась наша многонациональная страна. Здесь живут сотни народностей, национальностей, но нас всех объединяет наш флаг, наш герб, наш гимн. А самое главное, любовь к нашей Родине.

Заместитель председателя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Сергей Перминов, поздравляя всех с Днем России, подчеркнул, сколь велика роль каждого в деле защиты нашей культуры, нашей истории и традиций:

- Мне выпала честь представлять Ленинградскую область в Совете Федерации, за что я вам очень благодарен. И каждый из нас вносит свой вклад, чтобы наша малая и великая Родина становились лучше. Хочу пожелать всем здоровья, благополучия, терпения и победы. С праздником, с Днем России!

Жителей и гостей Гатчины также поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Над городом взметнулся российский триколор. Право поднять государственный флаг в честь Дня России предоставили волонтерам Победы и активистам Гатчинского дворца молодежи Максиму Паршикову и Даниилу Федосову. Прозвучал гимн России. Вместе с солистом – Динаром Байтемировым – пели все собравшиеся на праздник.

По традиции в этот день юным гатчинцам торжественно вручили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Церемонию провели начальник УМВД России по Гатчинскому району полковник полиции Денис Шутов и начальник 1 отделения отдела по вопросам миграции Гатчинского УМВД Евгения Морозова. Семь 14-летних гатчинцев получили паспорта, подарки и цветы.

Самых громких аплодисментов в этот день был удостоен участник специальной военной операции Александр Шатаев. Указом президента Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в службе старший лейтенант, командир взвода ракетно-технического второго ракетного дивизиона Александр Шатаев награжден медалью Жукова, которую ему вручил глава региона. Также были вручены подарки действующим участникам СВО, которые с честью несут звание защитников Родины, – рядовому Денису Орлову и ефрейтору Николаю Петрову.

Благодарственные письма губернатора получили волонтеры Ленинградской области – руководители общественных организаций, помогающих нашим бойцам в зоне спецоперации. Александр Дрозденко вручил награды представителям движений «Своих не бросаем», «Мы вместе», «Помощь мобилизованным», ZOV и других организаций, помогающих участникам СВО, из Сланцев, Луги, Волосово, Тосно, Бокситогорска, Тихвина. В числе награжденных – координатор благотворительного фонда «Ленинградский тыл» в Гатчине Евгений Руппель, создатель народного движения «Ангелы тыла» г. Гатчины Анна Сотниченко.

В праздничном концерте под открытым небом приняли участие музыкальные и танцевальные коллективы Гатчинского района. Свою программу представил муниципальный оркестр народных инструментов под руководством заслуженного работника культуры РФ Людмилы Патрикеевой.

…Отвечая на вопросы журналистов, губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что День России – это праздник и Российской Империи, и Советского Союза, и сегодняшней России.

- Это наша история, которой мы гордимся, которую мы чтим, какая бы сложная, трагическая она ни была. Здесь, в Гатчине, как и во всех городах нашей страны проходит большой народный праздник, посвященный Дню нашей любимой Родины. Конечно, сегодня, на этом празднике мы все мечтаем об одном – о большой победе, о мире, и о том, чтобы в России все было стабильно. И мы, россияне, все для этого сделаем. А победа будет за нами!

Екатерина Дзюба