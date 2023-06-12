Вдохновлённые Приоратским парком получили награды

В этом году художники от 6 до 60 лет, с художественным образованием и любители, рисовали Приоратский парк.

Чествование победителей проходило очень празднично - на летней эстраде у Водонапорной башни под аплодисменты многочисленных зрителей. Здесь же под открытым небом был устроен вернисаж конкурсных работ, где все желающие могли пообщаться и сфотографироваться с авторами.

В номинации «Наследие кистью мастера» (конкурсная работа, выполненная студентами или выпускниками среднего или высшего художественного учебного заведения) все три призовых места заняли представители Инженерной школы одежды. Победителем стала Валерия Солодаева, на втором месте – Александра Салтыкова, третье место – у Анастасии Гариповой.

В номинации «Наследие глазами детей» (конкурсная работа, выполненная учащимся детской художественной школы Ленинградской области) весь пьедестал почета заняли ученики Детской художественной школы г.Гатчины. Решением жюри первого места были удостоены работы двух юных художников – Кристины Гургач и Татьяны Дувановой. Второго места удостоена конкурсная работа Романа Коннова. На третьем месте работы Дарьи Коноваловой и Марии Окуловой.

В этой же номинации жюри отметило две яркие и самобытные работы, представленные воспитанниками студии «Художка» г.Гатчины. Приза «За оригинальность и свежий взгляд» была удостоена Виктория Кузнецова, приз «Традиции реализма глазами детей» вручен Софии Тучковой.

В номинации «Вдохновленные искусством творца» (конкурсная работа, выполненная участником конкурса, не являющимся участником или выпускником специализированных художественных образовательных учреждений) первое место заняла Юлия Романс (Клуб живой живописи), второе место – Наталья Горячева (Клуб живой живописи), третье место – Елена Эскелинен (Сиверская детская школа искусств им.И.И.Шварца). Приза «за оригинальную технику» удостоена работа Натальи Смирновой (Центр творчества юных г.Гатчины).

Гран-при традиционного конкурса пленэрной живописи «Под сенью старых лип» торжественно вручен Марии Шавровой (Клуб живой живописи).

Татьяна Можаева