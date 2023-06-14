Елена Зыкова (1967-2021) - участница многочисленных российских и международных акварельных выставок, проходящих в рамках деятельности Санкт-Петербургского общества акварелистов. Ее изысканные акварельные пейзажи находятся в частных коллекциях в России, Польше, Литве, Израиле. Ставшая ее визитной карточкой акварель «Пионы» представлена в экспозиции знаменитого Международного музея акварели Фабриано в Италии. Её картины неоднократно завоевывали призовые места на Международном конкурсе АРТ-МОСТ-АКВАРЕЛЬ. Художница занималась не только акварелью и живописью, но и росписью стен (фресками), преподавала акварель взрослым в собственной творческой мастерской «АЗЫ» в Гатчине.

Елена Зыкова ушла из жизни непостижимо рано. Но остались ее волшебные акварели, в которых продолжают жить ее душа, ее удивительное видение прекрасного, ее любовь к природе и к миру.

Выставка в музее города Гатчины называется «Дороже всех сокровищ мира...» О том, что было дорого художнице, рассказывают её работы. Акварельные образы Елены Зыковой — настоящее чудо. Лёгкие, полупрозрачные, радостные, они наполнены светом и внутренней свободой. Такой была и сама Елена Александровна. «Я всегда стараюсь заниматься в жизни тем, что приносит мне удовольствие», - признавалась она.

Художница работала в разных жанрах, включая натюрморт и пейзаж. Из каждого своего путешествия она привозила множество зарисовок и творческих идей, которые затем становились прекрасными картинами. Елена Александровна находилась в постоянном поиске новой реальности, новой художественной выразительности, передавая находки и открытия в своих работах. Так она творила свой художественный мир, отражающий черты ее яркой художественной индивидуальности.

Любимой техникой Елены Зыковой была акварель. В своём творчестве она смело сочетала разные художественные приёмы - акварель «по-сухому», «по-мокрому», многослойную акварельную живопись (лессировку) и некоторые другие. Акварель — техника сложная. Как говорила Елена Александровна, овладение ею — это постоянный поиск, каждый раз попытка договориться с текучей природой воды.

- Я не могу оторваться от нее и каждый день делаю какие-то новые открытия, - признавалась художница. - Можно сказать, что работы рождаются в соавторстве с водой, и это настолько интересно!

Акварели Елены Александровны необыкновенно нежны и утонченны, своей цветовой палитрой напоминая работы старинных китайских мастеров. Изысканная небрежность роскошных пионов, изящно выгнутые лепестки белого шиповника, невесомые одуванчики... Самые красивые, и самые простые цветы словно оживают на бумаге и, кажется, вот-вот начнут источать нежный аромат.

Из отзывов посетителей выставки:

«Выставка — на одном дыхании! Столько добра и красоты! Спасибо за талант...»

«Каждая картина — маленькое окошко в мир, полный своих мыслей, радостей, раздумий, грёз...»

«Я чувствую аромат этих цветов и хочу прильнуть к ним, как эта пчела. Спасибо за нежность и красоту вашей северной природы...»

«Очень добрые, талантливые акварели! Душа автора — в каждой из них. Елена Александровны уже нет, но сколько радости и тепла она оставила нам своим творчеством...»

Юлия Лысанюк