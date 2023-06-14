Осторожно: птицы выводят птенцов!

Каких только птиц не увидишь в гатчинских парках и на улицах нашего города! Первыми в Дворцовом парке нам встретились дрозды-рябинники, точнее — их птенцы, которые под внимательным присмотром взрослых шустро передвигались в траве, ловко вытягивая из земли червяков.

Легче всего в парке наблюдать за поведением водоплавающих птиц, которые, как правило, всегда на виду. Больше всего у нас обыкновенных крякв. Сейчас, в период гнездования, в парке заметны только селезни, привычно клянчащие угощение у людей. Самки же заняты высиживанием и заботой о потомстве, и самцы в этом не участвуют.

У каждого вида птиц — свой способ гнездования. Кряквы устраивают гнездо, как правило, поблизости от воды - под деревьями и кустами. Чернети сооружают гнезда в тростниковых зарослях и на небольших островках, окруженных водой. Гоголи могут устраиваться на земле, в густых зарослях камыша или тростника, а иногда и в дуплах деревьев.

Тайны водного лабиринта

Водный лабиринт в Дворцовом парке — уютное место для гнездования птиц из семейства поганковых. Да, не повезло этой эффектной птице с именем! Русское название «поганка» связано с отвратительным вкусом их мяса, имеющего неприятный запах рыбы. Невкусные, и слава богу — целее будут!

В Дворцовом парке можно встретить два вида этого семейства — чомгу, или большую поганку, и более редкую красношейную, или рогатую, поганку.

Свои гнезда поганки устраивают около берегов - на тихих плесах среди зарослей. Как правило, это плавучие гнезда, сооруженные из водных растений, веток и листьев. Сидя на таком гнезде, эта яркая птица буквально сливается с ним, оставаясь незаметной для человеческих глаз.

Поганки — парные птицы. Гнездо строят оба партнёра и оба ухаживают за вылупившимися птенцами. Птенцы поганок вылупляются в разные сроки. Самец кормит уже вылупившихся птенцов, а самка высиживает оставшиеся яйца. Появившиеся на свет малыши способны самостоятельно плавать и нырять, но большую часть времени они проводят на спинах родителей.

В Водном лабиринте устраивают свое гнездо и лысухи. Обычно оно располагается среди густых прошлогодних зарослей камыша, тростника и осоки. Устроенное на отмерших стеблях водных растений, оно как бы плавает на воде. У лысух детьми тоже занимаются оба родителя. Иногда одна пара строит два гнезда — для младших и старших детей.

Не беспокойте птиц на гнёздах!

Птицам, гнездящимся в Водном лабиринте, можно сказать, повезло. Здесь тихо и спокойно, каждый год здесь появляется несколько гнезд. А чуть позже свои выводки сюда приведут кряквы. Но главное — в эти узкие протоки и каналы не могут заплыть лодки с чрезмерно любопытными людьми. Сложнее приходится тем птицам, которые устраивают свои гнезда на «большой воде», у берегов озера.

Людмила Ионасовна показывает пустое гнездо неподалеку от павильона Венеры. Еще пару недель назад в этом гнезде на яйцах сидела чомга. А потом сюда приплыли туристы на лодках, радостно пофотографировали эту идиллию. В итоге птицы просто покинули гнездо с кладкой...

- У нас очень много водоплавающих птиц, которые гнездятся на воде, - говорит Людмила Чиринскайте. - И вполне понятно огромное любопытство людей, которые хотят увидеть их поближе, сфотографировать птицу или даже сделать селфи на фоне гнезда. Но важно понимать, что любое приближение человека к гнезду вызывает у птицы дикий стресс! Птица, сидящая на яйцах, уже чувствует движения своих птенцов, уже слышит их голоса. В это время самка сидит на гнезде очень плотно, и согнать ее оттуда очень трудно. Но если любопытный человек остается рядом достаточно долго, она просто бросает свою кладку. При этом несколько недель насиживания идут насмарку. Птицы могут устроить потом и другое гнездо, но время уже будет упущено, будет сбит нормальный природный алгоритм...

Как считает Людмила Чиринскайте, в период гнездования птиц людям очень важно постараться умерить свое любопытство. За жизнью птиц можно очень успешно наблюдать издалека, и для этого не всегда даже бинокль требуется...

Осторожно, слётки!

Еще одна проблема периода гнездования птиц — слётки, которые в большом количестве появляются в городских дворах и скверах в мае-июне. Чаще всего мы встречаем слётков крупных птиц — грачей, ворон, галок.

Что можно, а что нельзя делать, если мы видим слётка?

Слётки — это вылетевшие из гнёзд птичьи подростки. Большинство из них еще мало похожи на взрослых особей: у них короткие хвосты, желтая полоска у рта. Сидя в траве или на ветке, малыши «жалобно» кричат. Смешные, неказистые и очень трогательные, они словно взывают к человеку о защите. Так и хочется взять в руки пушистый комочек, спасти, обогреть, накормить... Люди часто находят таких «потерявшихся» малышей. Особенно легко поддаются на эту «провокацию» дети, которые сразу же несут потеряшку домой.

Как говорит Людмила Чиринскайте, делать этого ни в коем случае нельзя! Такая «помощь» - сродни медвежьей услуге, поскольку оборачивается огромным вредом для пернатых.

Лучшее, что мы можем сделать для покинувшего гнездо птенца — пройти мимо или хотя бы отойти подальше, оценив ситуацию. Не надо его «спасать», трогать, подбирать и уносить домой!

В этот непростой период молодые птицы еще только учатся летать и познавать мир. Они часто сидят на земле или неуклюже карабкаются по ветвям деревьев, перепархивая на небольшие расстояния. Но все это совершенно нормально и является неотъемлемым этапом взросления. Важно понимать, что где-то рядом с птенцом всегда находятся его родители, которые вовсе не бросили его. Они ещё долго будут присматривать за своими отпрысками, защищая по мере сил от опасности. Уже через пару дней после вылета птенцы начинают следовать за родителями в поисках корма.

Забирая слётка домой, мы оставляем ему очень мало шансов на выживание. Подобранные птенцы часто гибнут от неправильного ухода и кормления неподходящей пищей. Даже если птице повезло, и она выжила и повзрослела в человеческом доме, она уже не сможет приспособиться к жизни в родной среде. Выпущенные на волю птицы обречены на смерть в первые же дни своего «вольного» существования.

Прикасаться к птице нужно лишь в том случае, если ей действительно угрожает опасность в виде кошки или собаки, или если она оказалась на проезжей части. Тогда слётка можно подсадить на ветку дерева повыше от земли или отнести в ближайшее безопасное место.

Бывают и такие ситуации, когда слёткам требуется реальная помощь со стороны человека. Как правило, речь идет о птенцах, получивших травмы при падении из гнезда или потрёпанных кошкой. Такие птицы в природе имеют нулевые шансы на выживание. Чтобы им помочь, понадобится срочная консультация ветеринара-орнитолога.

Еще один случай, который можно назвать исключением из правил – выпавший из гнезда птенец стрижа. Стрижиные слётки вообще не учатся летать. Как только они подрастают, то взлетают в небо прямо из гнезда.

Если вы нашли стрижа на земле - это или больная взрослая птица, или стрижонок, выпавший из гнезда. Выходить стрижа — нелёгкая задача: это самые сложные в плане выкармливания и содержания птицы. Но если это удалось, и птица здорова, ее можно выпускать на волю без опасения.

Простое, но внимательное наблюдение за птицами показывает: жизнь у них не менее насыщенная и сложная, чем у нас. Так же, как и мы, они любят, создают семьи, ссорятся, страдают от одиночества. Иногда на наших озерах разыгрываются настоящие драмы, а то и трагедии — как, например, у лебединой семьи, которая несколько лет назад появилась в Дворцовом парке.

Не все, конечно, зависит от нас: у природы свои правила и законы. Но мы можем хотя бы минимизировать негативные последствия, к которым часто приводит наше любопытство или простое незнание законов природы. Не будем забывать: птицы, как и любые другие животные, братья наши меньшие. А это значит, что на нас тоже лежит ответственность за их жизнь и благополучие.

Юлия Лысанюк