Сбер и город-спутник Южный заключили на ПМЭФ-2025 новое соглашение о сотрудничестве

- Что скрывать. И я, и свекровь живем в небольших поселках. К сожалению, иногда можно услышать за спиной: «Какие же они бесчувственные женщины! Вот он умер, а они так себя ведут!» Это потому, что мы не ходим в черных платках с вечно заплаканными глазами или не топим горе в алкоголе. Мы держимся. Хотя бы ради детей и внуков, – рассказывает вдова участника СВО, врач-педиатр Светлана Александровна Венедиктова.